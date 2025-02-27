В Пермском крае мэр призвал инвесторов вложить деньги в убыточный завод

Глава Александровского округа Пермского края Ольга Белобаржевская призвала инвестировать в убыточное градообразующее предприятие, ОАО «Александровский машиностроительный завод». На своей странице в соцсети «ВКонтакте» финовница разместила пост, в котором рассказала о плюсах инвестирования в экономику округа.
«Хотите, чтобы и ваше имя вошло в историю края? Инвестируйте в Александровский муниципальный округ! Вот несколько причин это сделать: природные богатства и промышленный потенциал. Уникальные ландшафты, реки, озера и пещеры Уральских гор — идеальное место для экотуризма и активного отдыха. Ведущие предприятия — АО „АМЗ“ и Яйвинская ГРЭС — обеспечивают стабильную экономическую базу. А рядом с округом находится Березниковско-Соликамский промышленный узел», — рассказала Белобаржевская.
Завод в Александровске производит горношахтную и горнорудную технику. Предприятие остается убыточным на протяжении нескольких лет. В 2024 году ОАО «АМЗ» увеличило долговую нагрузку до рекордных 2 млрд рублей.
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