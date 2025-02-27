27 февраля 2025

Губернатор Махонин рассказал о стройке важной пермской развязки

Губернатор Махонин: стройка в Перми развязки на Шоссе Космонавтов идет по плану
© Служба новостей «URA.RU»
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Строители сейчас заняты продлением улицы Крисанова и возведением моста через реку Данилиха
Строители сейчас заняты продлением улицы Крисанова и возведением моста через реку Данилиха Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о текущем этапе работ по строительству магистрали на перекрестке улицы Крисанова и шоссе Космонавтов. Этот участок находится в районе площадки «Пермь Экспо». По словам главы региона, все работы идут по графику.

«Строители сейчас заняты на двух ключевых объектах: продлении улицы Крисанова и возведении моста через реку Данилиха. Как только сойдет снег, начнется укладка путей и нового дорожного покрытия на всем участке. Движение там должны запустить в третьем квартале этого года. Готовность объекта на данный момент составляет 60%», — пояснил Дмитрий Махонин.

Строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов ведется поэтапно. Первый этап уже завершен — введен в эксплуатацию новый путепровод по шоссе Космонавтов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о текущем этапе работ по строительству магистрали на перекрестке улицы Крисанова и шоссе Космонавтов. Этот участок находится в районе площадки «Пермь Экспо». По словам главы региона, все работы идут по графику. «Строители сейчас заняты на двух ключевых объектах: продлении улицы Крисанова и возведении моста через реку Данилиха. Как только сойдет снег, начнется укладка путей и нового дорожного покрытия на всем участке. Движение там должны запустить в третьем квартале этого года. Готовность объекта на данный момент составляет 60%», — пояснил Дмитрий Махонин. Строительство двухуровневой развязки на пересечении улицы Крисанова и шоссе Космонавтов ведется поэтапно. Первый этап уже завершен — введен в эксплуатацию новый путепровод по шоссе Космонавтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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