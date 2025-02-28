Известная криптоплатформа украла логотип 300-летия Перми

На одной из популярных криптоплатформ 27 февраля появилась новая монета под названием PERM. Ее запустил неизвестный. Пока показатели продаж скромные: всего два инвестора и семь покупок на общую сумму 72 доллара. Проектный офис «Пермь-300» отрицает свою причастность к созданию новой криптовалюты.
«Мы не давали никаких разрешений на использование своего логотипа. Он является официально зарегистрированным знаком и защищён до 2031 года, представляя собой интеллектуальную собственность. И хотя мы ранее и разрешали использовать логотип для производства сувенирной продукции, использование его в криптовалютном проекте незаконно», — цитирует слова представителя проектного офиса «Пермь-300» газета «Звезда».
Логотип 300-летия Перми был официально зарегистрирован 29 декабря 2021 года. Затем свидетельство о его регистрации было опубликовано в открытом доступе. Знак защищен на 10 лет и может использоваться для маркировки широкого спектра товаров и услуг — от сувениров до организации фестивалей и издания книг.
Проектный офис «Пермь-300» был создан в 2018 году для координации работ городских, краевых и федеральных властей, а также для обеспечения реализации решений федерального и регионального организационных комитетов по подготовке к празднованию 300-летия города. Однако, как сообщало URA.RU, он продолжил свою работу и после юбилея.
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