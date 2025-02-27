27 февраля 2025

Пермякам рассказали, как выгоднее копить и зарабатывать деньги

Управляющий ВТБ в Перми Стрельников: в 2025 году выгоднее вкладываться в депозит
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению специалистов, на вкладах можно заработать больше, чем другими способами
По мнению специалистов, на вкладах можно заработать больше, чем другими способами Фото:

В 2025 году банковские вклады могут принести доход больше, чем бизнес или инвестиции. Ставки по депозитам достигают 21-27% годовых. Об этом рассказал управляющий банком ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.

«В первом полугодии 2025 года а, возможно, и до конца года ставки по вкладам снижаться не будут. Проценты по вкладам сейчас сопоставимы с заработком в действующем бизнесе. С акций и облигаций тоже выгоднее переходить на депозиты. По итогам 2024 года доходность банковского вклада оказалась выше других инструментов», — отметил Стрельников.

Он добавил, что при выборе вкладов лучше отдавать предпочтение рублю, так как у депозитов в иностранной валюте ставки ниже. По мнению Стрельникова, доллары, евро или юани сейчас стоит покупать тем, кому валюта необходима для ведения бизнеса или поездки за границу.

В связи с высокой доходностью вкладов аналитики банка отметили повышение спроса на этот продукт. По сравнению с 2023 годом, портфель депозитов вырос на 41%. Чаще всего пермяки кладут деньги на вклады сроком от шести месяцев до года, так как ставки по ним выше. В 2025 году ожидается прирост депозитов, отметил Стрельников.

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В 2025 году банковские вклады могут принести доход больше, чем бизнес или инвестиции. Ставки по депозитам достигают 21-27% годовых. Об этом рассказал управляющий банком ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «В первом полугодии 2025 года а, возможно, и до конца года ставки по вкладам снижаться не будут. Проценты по вкладам сейчас сопоставимы с заработком в действующем бизнесе. С акций и облигаций тоже выгоднее переходить на депозиты. По итогам 2024 года доходность банковского вклада оказалась выше других инструментов», — отметил Стрельников. Он добавил, что при выборе вкладов лучше отдавать предпочтение рублю, так как у депозитов в иностранной валюте ставки ниже. По мнению Стрельникова, доллары, евро или юани сейчас стоит покупать тем, кому валюта необходима для ведения бизнеса или поездки за границу. В связи с высокой доходностью вкладов аналитики банка отметили повышение спроса на этот продукт. По сравнению с 2023 годом, портфель депозитов вырос на 41%. Чаще всего пермяки кладут деньги на вклады сроком от шести месяцев до года, так как ставки по ним выше. В 2025 году ожидается прирост депозитов, отметил Стрельников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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