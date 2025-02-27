Пермякам рассказали, как выгоднее копить и зарабатывать деньги

В 2025 году банковские вклады могут принести доход больше, чем бизнес или инвестиции. Ставки по депозитам достигают 21-27% годовых. Об этом рассказал управляющий банком ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU с мероприятия.
«В первом полугодии 2025 года а, возможно, и до конца года ставки по вкладам снижаться не будут. Проценты по вкладам сейчас сопоставимы с заработком в действующем бизнесе. С акций и облигаций тоже выгоднее переходить на депозиты. По итогам 2024 года доходность банковского вклада оказалась выше других инструментов», — отметил Стрельников.
Он добавил, что при выборе вкладов лучше отдавать предпочтение рублю, так как у депозитов в иностранной валюте ставки ниже. По мнению Стрельникова, доллары, евро или юани сейчас стоит покупать тем, кому валюта необходима для ведения бизнеса или поездки за границу.
В связи с высокой доходностью вкладов аналитики банка отметили повышение спроса на этот продукт. По сравнению с 2023 годом, портфель депозитов вырос на 41%. Чаще всего пермяки кладут деньги на вклады сроком от шести месяцев до года, так как ставки по ним выше. В 2025 году ожидается прирост депозитов, отметил Стрельников.
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