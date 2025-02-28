В Якутии прорвало нефтепровод. Видео

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Экологи устанавливают место прорыва нефтепровода
Экологи устанавливают место прорыва нефтепровода Фото:

В Мирнинском районе Якутии прорвало нефтепровод, на место выехали экологи и полиция. Об этом сообщает якутское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

«Экологи оперативно выехали на предположительное место прорыва нефтепровода», — пишет официальный telegram-канал Министерства экологии Якутии со ссылкой на его главу Евгения Перфильева. Тот добавил, что экологи и полиция выясняют точное место происшествия. Дополнительная информация будет известна позже. Видео публикует telegram-канал «Быстро».

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В Мирнинском районе Якутии прорвало нефтепровод, на место выехали экологи и полиция. Об этом сообщает якутское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства. «Экологи оперативно выехали на предположительное место прорыва нефтепровода», — пишет официальный telegram-канал Министерства экологии Якутии со ссылкой на его главу Евгения Перфильева. Тот добавил, что экологи и полиция выясняют точное место происшествия. Дополнительная информация будет известна позже. Видео публикует telegram-канал «Быстро».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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