В Мирнинском районе Якутии прорвало нефтепровод, на место выехали экологи и полиция. Об этом сообщает якутское Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.
«Экологи оперативно выехали на предположительное место прорыва нефтепровода», — пишет официальный telegram-канал Министерства экологии Якутии со ссылкой на его главу Евгения Перфильева. Тот добавил, что экологи и полиция выясняют точное место происшествия. Дополнительная информация будет известна позже. Видео публикует telegram-канал «Быстро».
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