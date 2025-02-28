Убившая мэра Самары внучка дала признательные показания. Видео

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Внучка мэра призналась в убийстве на месте преступления
Внучка мэра призналась в убийстве на месте преступления Фото:

Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова — Екатерина, обвиняемая в убийстве деда и его жены, признала вину. Она сообщила о соучастнике и о том, что они действовали в корыстных целях. Соответствующую информацию публикует Следственный комитет РФ.

«От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления», — написали в официальном telegram-канале СК России. По их данным, Тархова признала вину во время проверки на месте преступления.

Внучка мэра рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. В настоящее время он находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск. По словам Тарховой, она совершила убийство ради имущества родственников. Девушка заморозила тела экс-мэра и его жены жидким азотом, мужчина расчленил их тела и раскидал по мусоркам.

Тархова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Против нее, помимо дела об убийстве двух людей, возбуждено еще одно — о мошенничестве, из-за махинаций с автомобилем, принадлежавшим ее бабушке. 

Виктор Тархов и его супруга Наталья были найдены мертвыми 5 февраля 2025 года — их застрелили в собственной квартире. В полицию обратился знакомый мэра и заявил о его исчезновении. На камерах заметили внучку мэра Тархова — она несколько раз выходила из дома с черными пакетами. Позже выяснилось, что преступление было совершено за месяц до начала следственных действий. Сообщалось, что девушка, употреблявшая наркотики и публиковавшая откровенные фото в соцсетях, могла убить родственников из-за наследства.

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Внучка экс-мэра Самары Виктора Тархова — Екатерина, обвиняемая в убийстве деда и его жены, признала вину. Она сообщила о соучастнике и о том, что они действовали в корыстных целях. Соответствующую информацию публикует Следственный комитет РФ. «От фигурантки получены признательные показания по обстоятельствам совершенного преступления», — написали в официальном telegram-канале СК России. По их данным, Тархова признала вину во время проверки на месте преступления. Внучка мэра рассказала, что у нее был соучастник — знакомый мужчина. В настоящее время он находится за пределами Самарской области и объявлен в розыск. По словам Тарховой, она совершила убийство ради имущества родственников. Девушка заморозила тела экс-мэра и его жены жидким азотом, мужчина расчленил их тела и раскидал по мусоркам. Тархова пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Против нее, помимо дела об убийстве двух людей, возбуждено еще одно — о мошенничестве, из-за махинаций с автомобилем, принадлежавшим ее бабушке.  Виктор Тархов и его супруга Наталья были найдены мертвыми 5 февраля 2025 года — их застрелили в собственной квартире. В полицию обратился знакомый мэра и заявил о его исчезновении. На камерах заметили внучку мэра Тархова — она несколько раз выходила из дома с черными пакетами. Позже выяснилось, что преступление было совершено за месяц до начала следственных действий. Сообщалось, что девушка, употреблявшая наркотики и публиковавшая откровенные фото в соцсетях, могла убить родственников из-за наследства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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