27 февраля 2025

Пермского мэра привлекли к участию в кремлевском проекте

Глава Перми Соснин посетил Абхазию в качестве «Лидера России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Соснин поделился своими эмоциями
Эдуард Соснин поделился своими эмоциями Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин поучаствовал в круглом столе проекта «Команда Абхазии» — аналога российского конкурса «Лидеры России», победителем которого был глава столицы Пермского края. В составе делегации из самых именитых участников конкурса он поделился своим опытом. «Лидеры России» организуются АНО «Россия — страна возможностей», которое курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«С идеей создания проекта выступил кандидат в президенты Республики Абхазия Бадра Гунба, который обратился к президентской платформе „Россия — страна возможностей“ с просьбой поделиться опытом в сфере проведения кадровых конкурсов, поскольку „в России сформирована уникальная система развития социальных лифтов, выстроенная по инициативе президента страны Владимира Путина“», — сообщает местное информагентство «Апсадгьыл-Инфо».

Соснин выступил перед участниками конкурса, рассказав, что «Лидеры России» изменили его жизнь. Он тогда понял, что хочет быть участником «позитивных изменений в стране» и ощутил, каково это, когда принятые тобой решения реализуются на практике. «Этот конкурс, в том числе, и для тех, кто хочет что-то сделать. Не теряйте активности, будьте собой, знайте, что на самом деле историю делают люди. И не надо этого бояться», — пожелал «Команде Абхазии» Эдуард Соснин.

Перед участниками также выступили генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэр Тобольска Петр Вагин, председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, депутат госдумы Татьяна Дьяконова, замминистра ЖКХ Константин Михайлик. Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщало, что молодежь Абхазии может участвовать в кадровых проектах России, которые в том числе организует «Россия — страна возможностей».

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Мэр Перми Эдуард Соснин поучаствовал в круглом столе проекта «Команда Абхазии» — аналога российского конкурса «Лидеры России», победителем которого был глава столицы Пермского края. В составе делегации из самых именитых участников конкурса он поделился своим опытом. «Лидеры России» организуются АНО «Россия — страна возможностей», которое курирует первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. «С идеей создания проекта выступил кандидат в президенты Республики Абхазия Бадра Гунба, который обратился к президентской платформе „Россия — страна возможностей“ с просьбой поделиться опытом в сфере проведения кадровых конкурсов, поскольку „в России сформирована уникальная система развития социальных лифтов, выстроенная по инициативе президента страны Владимира Путина“», — сообщает местное информагентство «Апсадгьыл-Инфо». Соснин выступил перед участниками конкурса, рассказав, что «Лидеры России» изменили его жизнь. Он тогда понял, что хочет быть участником «позитивных изменений в стране» и ощутил, каково это, когда принятые тобой решения реализуются на практике. «Этот конкурс, в том числе, и для тех, кто хочет что-то сделать. Не теряйте активности, будьте собой, знайте, что на самом деле историю делают люди. И не надо этого бояться», — пожелал «Команде Абхазии» Эдуард Соснин. Перед участниками также выступили генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, мэр Тобольска Петр Вагин, председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга Юлия Аблец, депутат госдумы Татьяна Дьяконова, замминистра ЖКХ Константин Михайлик. Ранее URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщало, что молодежь Абхазии может участвовать в кадровых проектах России, которые в том числе организует «Россия — страна возможностей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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