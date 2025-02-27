По крупнейшему кладбищу Перми начнут курсировать автобусы

По Северному кладбищу Перми будут курсировать бесплатные пассажирские автобусы. Они начнут работать с 15 апреля, следует из конкурсной документации по поиску перевозчика. В техзадании говорится, что услуга будет оказываться пермякам не каждый день, а только в выходные и праздники, в том числе, религиозные.
«Услуга по перевозке граждан и багажа по территории кладбища „Северное“ оказывается гражданам безвозмездно за счет средств бюджета города Перми. Перевозка граждан по территории кладбища производится в выходные дни с 15 апреля по 14 октября и дни массового посещения кладбища, в том числе праздничные дни, дни религиозных праздников и поминовений с 9:00 до 17:00», — указано в техзадании. Документ опубликован на портале муниципальных закупок.
Всего на маршруте будет 13 остановок в различных частях кладбища. В Троицкую субботу и Троицу автобус будет ходить каждые 15 минут. В другие дни — каждые полчаса. Из бюджета Перми на оплату такой услуги власти готовы выделить более 625 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!