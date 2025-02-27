Пермячки, которых сдружили дети с ДЦП, набили себе татуировки

Жительницы Губахинского округа Пермского края Анастасия Исыпова и Марина Наумова набили себе татуировки в знак дружбы. Обе являются мамами девочек с серьезным медицинским диагнозом — детский церебральный паралич (ДЦП). Непростая судьба сдружила Анастасию и Марину, которые теперь постоянно на связи друг с другом. Так женщинам пришла идея набить себе рисунки в виде крысок, разговаривающих по телефону, Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Дедморозим», который занимается сопровождением 10-летней Оли и 11-летней Ксении.
«За этим забавным рисунком кроется трогательная история дружбы двух матерей, которые воспитывают дочек с непростыми диагнозами. Обе девочки — подопечные „Дедморозим“: у них ДЦП и множество сопутствующих заболеваний. Они не ходят и не разговаривают. Заботятся о них мамы. Женщины постоянно находятся „на связи“, — рассказали агентству в благотворительной организации.
Анастасия и Марина познакомились около шести лет назад, во время реабилитации девочек. С тех пор день женщин начинается и заканчивается звонком друг другу. «Это и нашло отражение в татуировках. Мы делимся всем, что нас волнует, и не стесняемся плакать вместе. Это очень хорошая поддержка, когда есть человек, которому можно высказать все, что творится на душе, а он это понимает», — приводит фонд «Дедморозим» слова Марины.
Обе мамы стараются подарить своим дочкам яркое детство, несмотря на тяжелый диагноз: они побывали с ними в Екатеринбурге и ездили купаться на Усьву. В планах — посетить «Остров Мечты» в Москве. «Хочется разнообразить жизнь, чтобы девочки видели не только четыре стены в комнате. Пока есть силы — мы не упускаем возможности», — пояснила фонду «Дедморозим Анастасия.
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