27 февраля 2025

Обманутые дольщики пермского ЖК «Курья Park» дождались достройки дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой закончен силами девелопера ООО «КМ-Инвест» в конце 2024 года
Долгострой закончен силами девелопера ООО «КМ-Инвест» в конце 2024 года Фото:

Строительство дома на Ленской, 30 (ЖК «Курья Park») завершено в Перми спустя шесть лет. Долгострой закончен силами девелопера ООО «КМ-Инвест» в конце 2024 года.

«Однако здание будет введено в эксплуатацию в судебном порядке. Срок действия документов, необходимых для прохождения государственной строительной инспекции, истек, поэтому сдать дом в общем порядке не получится», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу министерства строительства Пермского края.

Ведомство сейчас оказывает застройщику консультационную помощь в подготовке искового заявления. Это нужно для постановки дома на кадастровый учет и регистрации в реестре недвижимости.

Разрешение на строительство этого дома было выдано еще в 2015 году. Изначально сдача объекта планировалась на 2018 год. Однако к 2024 году готовность здания достигла лишь 90%. Долгое время дом оставался в списке проблемных объектов, но теперь он исключен из перечня Фонда обманутых дольщиков.

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Строительство дома на Ленской, 30 (ЖК «Курья Park») завершено в Перми спустя шесть лет. Долгострой закончен силами девелопера ООО «КМ-Инвест» в конце 2024 года. «Однако здание будет введено в эксплуатацию в судебном порядке. Срок действия документов, необходимых для прохождения государственной строительной инспекции, истек, поэтому сдать дом в общем порядке не получится», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу министерства строительства Пермского края. Ведомство сейчас оказывает застройщику консультационную помощь в подготовке искового заявления. Это нужно для постановки дома на кадастровый учет и регистрации в реестре недвижимости. Разрешение на строительство этого дома было выдано еще в 2015 году. Изначально сдача объекта планировалась на 2018 год. Однако к 2024 году готовность здания достигла лишь 90%. Долгое время дом оставался в списке проблемных объектов, но теперь он исключен из перечня Фонда обманутых дольщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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