Обманутые дольщики пермского ЖК «Курья Park» дождались достройки дома

Строительство дома на Ленской, 30 (ЖК «Курья Park») завершено в Перми спустя шесть лет. Долгострой закончен силами девелопера ООО «КМ-Инвест» в конце 2024 года.
«Однако здание будет введено в эксплуатацию в судебном порядке. Срок действия документов, необходимых для прохождения государственной строительной инспекции, истек, поэтому сдать дом в общем порядке не получится», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу министерства строительства Пермского края.
Ведомство сейчас оказывает застройщику консультационную помощь в подготовке искового заявления. Это нужно для постановки дома на кадастровый учет и регистрации в реестре недвижимости.
Разрешение на строительство этого дома было выдано еще в 2015 году. Изначально сдача объекта планировалась на 2018 год. Однако к 2024 году готовность здания достигла лишь 90%. Долгое время дом оставался в списке проблемных объектов, но теперь он исключен из перечня Фонда обманутых дольщиков.
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