США дали согласие на назначение нового посла России

Соединенные Штаты Америки официально выдали агреман на назначение нового посла России, директора департамента Северной Америки МИД РФ и бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
«США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиев», — сообщили в МИД РФ, передает ТАСС. Сообщается, что он отправится на место своей новой службы в Вашингтон в ближайшие дни.
В ноябре 2024 года появились сообщения о том, что Александр Дарчиев может быть назначен новым послом Российской Федерации в Соединенных Штатах. Источники в Министерстве иностранных дел России косвенно подтвердили эту информацию. Александр Дарчиев предполагался на замену Анатолию Антонову, чей дипломатический срок на посту чрезвычайного и полномочного посла России в США завершился в октябре 2024 года.
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