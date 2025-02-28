США дали согласие на назначение нового посла России

МИД: США выдали агреман на нового посла РФ Дарчиева
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новым послом РФ в США стал Александр Дарчиев
Новым послом РФ в США стал Александр Дарчиев Фото:

Соединенные Штаты Америки официально выдали агреман на назначение нового посла России, директора департамента Северной Америки МИД РФ и бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.

«США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиев», — сообщили в МИД РФ, передает ТАСС. Сообщается, что он отправится на место своей новой службы в Вашингтон в ближайшие дни.

В ноябре 2024 года появились сообщения о том, что Александр Дарчиев может быть назначен новым послом Российской Федерации в Соединенных Штатах. Источники в Министерстве иностранных дел России косвенно подтвердили эту информацию. Александр Дарчиев предполагался на замену Анатолию Антонову, чей дипломатический срок на посту чрезвычайного и полномочного посла России в США завершился в октябре 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Соединенные Штаты Америки официально выдали агреман на назначение нового посла России, директора департамента Северной Америки МИД РФ и бывшего посла в Канаде Александра Дарчиева. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации. «США выдали агреман на назначение нового посла РФ Дарчиев», — сообщили в МИД РФ, передает ТАСС. Сообщается, что он отправится на место своей новой службы в Вашингтон в ближайшие дни. В ноябре 2024 года появились сообщения о том, что Александр Дарчиев может быть назначен новым послом Российской Федерации в Соединенных Штатах. Источники в Министерстве иностранных дел России косвенно подтвердили эту информацию. Александр Дарчиев предполагался на замену Анатолию Антонову, чей дипломатический срок на посту чрезвычайного и полномочного посла России в США завершился в октябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...