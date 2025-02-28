В Перми собирают деньги на еду для студентов мусульманского колледжа

В Перми верующие собирают деньги, чтобы бесплатно кормить учащихся мусульманского колледжа в священный для мусульман месяц Рамадан (Рамазан).
«Каждый день Рамазана будут организованы ифтары (в переводе с арабского — „разговение“, вечерний прием пищи во время Рамазана). На проведение одного ифтара необходимо 20 000 рублей. Вы можете накормить наших студентов, то есть помочь финансово в организации данного благословенного мероприятия. Количество студентов — 20 человек (можно пригласить своих родных на ифтар», — призывают в Муфтияте Прикамья.
Пермский мусульманский колледж находится на Уральской, 81. В этом году Рамадан начнется 1 марта и продлится до 29 марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В это время верующие ограничивают себя не только в воды и еде — запрещено также курить табак и вести половую жизнь.
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