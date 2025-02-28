В Перми собирают деньги на еду для студентов мусульманского колледжа

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Учащихся колледжа будут кормить во время Рамадана (архивное фото)
Учащихся колледжа будут кормить во время Рамадана (архивное фото) Фото:

В Перми верующие собирают деньги, чтобы бесплатно кормить учащихся мусульманского колледжа в священный для мусульман месяц Рамадан (Рамазан).

«Каждый день Рамазана будут организованы ифтары (в переводе с арабского — „разговение“, вечерний прием пищи во время Рамазана). На проведение одного ифтара необходимо 20 000 рублей. Вы можете накормить наших студентов, то есть помочь финансово в организации данного благословенного мероприятия. Количество студентов — 20 человек (можно пригласить своих родных на ифтар», — призывают в Муфтияте Прикамья.

Пермский мусульманский колледж находится на Уральской, 81. В этом году Рамадан начнется 1 марта и продлится до 29 марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В это время верующие ограничивают себя не только в воды и еде — запрещено также курить табак и вести половую жизнь.

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В Перми верующие собирают деньги, чтобы бесплатно кормить учащихся мусульманского колледжа в священный для мусульман месяц Рамадан (Рамазан). «Каждый день Рамазана будут организованы ифтары (в переводе с арабского — „разговение“, вечерний прием пищи во время Рамазана). На проведение одного ифтара необходимо 20 000 рублей. Вы можете накормить наших студентов, то есть помочь финансово в организации данного благословенного мероприятия. Количество студентов — 20 человек (можно пригласить своих родных на ифтар», — призывают в Муфтияте Прикамья. Пермский мусульманский колледж находится на Уральской, 81. В этом году Рамадан начнется 1 марта и продлится до 29 марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В это время верующие ограничивают себя не только в воды и еде — запрещено также курить табак и вести половую жизнь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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