27 февраля 2025

В Пермском крае станет на три деревни меньше

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители деревень в Карагайском округе решили объединиться с соседями
Жители деревень в Карагайском округе решили объединиться с соседями Фото:

В Карагайском округе Пермского края объединят пять населенных пунктов: деревни Рачево и Левино укрупнят с селом Нердва, а деревню Гудыри — с деревней Ярино. Такое решение приняли власти округа после собрания жителей указанных населенных пунктов, сообщает telegram-канал «На местах».

«Депутаты думы Карагайского муниципального округа приняли решение объединить деревни Рачево и Левино с селом Нердва, а также деревню Гудыри — с деревней Ярино. Основанием для объединения населенных пунктов послужили решения собрания жителей», — сказано в telegram-канале. Инициативу местных властей рассмотрят депутаты законодательного собрания Прикамья.

Также URA.RU писало, что объединить три деревни в одну решили власти Красновишерского округа. Необходимость объединения населенных пунктов обусловлена тем, что они фактически слились с территорией села Усть-Кишерть и установить их границы сложно. Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях.

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В Карагайском округе Пермского края объединят пять населенных пунктов: деревни Рачево и Левино укрупнят с селом Нердва, а деревню Гудыри — с деревней Ярино. Такое решение приняли власти округа после собрания жителей указанных населенных пунктов, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты думы Карагайского муниципального округа приняли решение объединить деревни Рачево и Левино с селом Нердва, а также деревню Гудыри — с деревней Ярино. Основанием для объединения населенных пунктов послужили решения собрания жителей», — сказано в telegram-канале. Инициативу местных властей рассмотрят депутаты законодательного собрания Прикамья. Также URA.RU писало, что объединить три деревни в одну решили власти Красновишерского округа. Необходимость объединения населенных пунктов обусловлена тем, что они фактически слились с территорией села Усть-Кишерть и установить их границы сложно. Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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