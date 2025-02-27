В Пермском крае станет на три деревни меньше

В Карагайском округе Пермского края объединят пять населенных пунктов: деревни Рачево и Левино укрупнят с селом Нердва, а деревню Гудыри — с деревней Ярино. Такое решение приняли власти округа после собрания жителей указанных населенных пунктов, сообщает telegram-канал «На местах».
«Депутаты думы Карагайского муниципального округа приняли решение объединить деревни Рачево и Левино с селом Нердва, а также деревню Гудыри — с деревней Ярино. Основанием для объединения населенных пунктов послужили решения собрания жителей», — сказано в telegram-канале. Инициативу местных властей рассмотрят депутаты законодательного собрания Прикамья.
Также URA.RU писало, что объединить три деревни в одну решили власти Красновишерского округа. Необходимость объединения населенных пунктов обусловлена тем, что они фактически слились с территорией села Усть-Кишерть и установить их границы сложно. Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях.
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