В Губахе Пермского края женщина погибла в пожаре. Загорелся ее дачный дом и надворные постройки. Она сама вызвала спасателей, но выбраться из огня не смогла из-за глухих решеток на окнах, рассказали в МЧС.
«Обнаружив возгорание 45-летняя женщина сообщила об этом в пожарную охрану, но выбраться возможности не было: единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве призывают не устанавливать глухих решеток. Если же они необходимы, то как минимум одна должна легко открываться изнутри.
В Следственном комитете по факту гибели женщины проводят свою проверку. Вместе со специалистами МЧС следователи выяснят причины пожара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!