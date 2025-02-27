27 февраля 2025

Решетки помешали жительнице Пермского края выбраться из пожара. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина не смогла выбраться из огня
Женщина не смогла выбраться из огня Фото:

В Губахе Пермского края женщина погибла в пожаре. Загорелся ее дачный дом и надворные постройки. Она сама вызвала спасателей, но выбраться из огня не смогла из-за глухих решеток на окнах, рассказали в МЧС.

«Обнаружив возгорание 45-летняя женщина сообщила об этом в пожарную охрану, но выбраться возможности не было: единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве призывают не устанавливать глухих решеток. Если же они необходимы, то как минимум одна должна легко открываться изнутри.

В Следственном комитете по факту гибели женщины проводят свою проверку. Вместе со специалистами МЧС следователи выяснят причины пожара.

Решетки отрезали путь на свободу
Решетки отрезали путь на свободу
Фото:

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В Губахе Пермского края женщина погибла в пожаре. Загорелся ее дачный дом и надворные постройки. Она сама вызвала спасателей, но выбраться из огня не смогла из-за глухих решеток на окнах, рассказали в МЧС. «Обнаружив возгорание 45-летняя женщина сообщила об этом в пожарную охрану, но выбраться возможности не было: единственный выход был отрезан огнем, а на окнах установлены глухие решетки», — сообщает в Telegram ГУ МЧС по Пермскому краю. В ведомстве призывают не устанавливать глухих решеток. Если же они необходимы, то как минимум одна должна легко открываться изнутри. В Следственном комитете по факту гибели женщины проводят свою проверку. Вместе со специалистами МЧС следователи выяснят причины пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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