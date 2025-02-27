27 февраля 2025

В Перми затопило дороги в микрорайоне Железнодорожном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На улице Ветлужской устраняют последствия потопа
На улице Ветлужской устраняют последствия потопа Фото:

Вчера вечером в Перми затопило микрорайон Железнодорожный. На улице Ветлужской произошла коммунальная авария. Видео очевидцы поделились в социальных сетях.

«На Железнодорожном коммунальная авария. Из-под земли течет вода», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На участке даже треснул асфальт.

Как сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье», которое занимается обслуживанием и управлением системами водоснабжения и водоотведения в Перми, утечка воды на улице Ветлужской произошла вчера около 21:00. «Бригада „Новогора“ прибыла на место, но возникли сложности из-за припаркованного над колодцем автомобиля „Делимобиль“. Когда машину убрали, водопровод отключили. После переключений на сети вода есть у всех потребителей. Работы по устранению последствий продолжаются, сегодня сотрудники „Новогора“ работают вместе с подрядчиками», — рассказали в компании.

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Вчера вечером в Перми затопило микрорайон Железнодорожный. На улице Ветлужской произошла коммунальная авария. Видео очевидцы поделились в социальных сетях. «На Железнодорожном коммунальная авария. Из-под земли течет вода», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». На участке даже треснул асфальт. Как сообщили URA.RU в ООО «Новогор-Прикамье», которое занимается обслуживанием и управлением системами водоснабжения и водоотведения в Перми, утечка воды на улице Ветлужской произошла вчера около 21:00. «Бригада „Новогора“ прибыла на место, но возникли сложности из-за припаркованного над колодцем автомобиля „Делимобиль“. Когда машину убрали, водопровод отключили. После переключений на сети вода есть у всех потребителей. Работы по устранению последствий продолжаются, сегодня сотрудники „Новогора“ работают вместе с подрядчиками», — рассказали в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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