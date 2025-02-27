27 февраля 2025

В Перми создадут центр по адаптации детей мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресурсный центр будет оказывать консультационную и методическую помощь школам
Ресурсный центр будет оказывать консультационную и методическую помощь школам Фото:

Министерство образования приняло решение о создании Регионального ресурсного центра по адаптации и интеграции детей мигрантов, которые должны учиться в школах. Центр будет работать на базе школы «Флагман» в Перми.

«Центр будет оказывать консультационную и методическую помощь школам. Кроме того, выявлять и распространять лучший педагогический опыт работы с обучающимися. В эту категорию входят дети, которым предстоит освоить программы начального, основного общего и среднего общего образования», — говорится в приказе на официальном сайте регионального минобра.

За научно-методическое сопровождение деятельности центра будет отвечать «Институт развития образования Пермского края». Подобные центры уже работают и в других регионах РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году принято более 1000 решений о депортации иностранных граждан из Пермского края. Такая статистика приводится в отчете ГУ МВД по Пермскому краю за прошедший год.

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Министерство образования приняло решение о создании Регионального ресурсного центра по адаптации и интеграции детей мигрантов, которые должны учиться в школах. Центр будет работать на базе школы «Флагман» в Перми. «Центр будет оказывать консультационную и методическую помощь школам. Кроме того, выявлять и распространять лучший педагогический опыт работы с обучающимися. В эту категорию входят дети, которым предстоит освоить программы начального, основного общего и среднего общего образования», — говорится в приказе на официальном сайте регионального минобра. За научно-методическое сопровождение деятельности центра будет отвечать «Институт развития образования Пермского края». Подобные центры уже работают и в других регионах РФ. Ранее URA.RU сообщало, что в 2024 году принято более 1000 решений о депортации иностранных граждан из Пермского края. Такая статистика приводится в отчете ГУ МВД по Пермскому краю за прошедший год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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