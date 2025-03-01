В РКН прокомментировали информацию о работающем YouTube

В РКН заявили, что YouTube недоступен в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка показала недоступность сервиса YouTube в России, заявили в РКН
Проверка показала недоступность сервиса YouTube в России, заявили в РКН Фото:

В Роскомнадзоре (РКН) опровергли информацию о возобновлении работы YouTube в России. Там заявили, что видеохостинг по-прежнему недоступен.

«Сервис в России недоступен», — передает сообщение РКН РИА Новости. Отмечается, что такой результат показала проверка доступности сервиса.

В США 28 февраля прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой должно было быть подписано соглашение по редкоземельным металлам. Однако сделка сорвалась из-за скандала между лидерами, после чего Зеленский покинул Белый дом. Между тем, пользователи некоторых российских сотовых операторов сообщили о стабильной работе YouTube, что, по мнению telegram-канала Baza, может быть связано с событиями в США. Некоторые пользователи Ростелекома, МТС и Билайна подтвердили улучшение работы видеохостинга, хотя у некоторых россиян этого замечено не было.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Роскомнадзоре (РКН) опровергли информацию о возобновлении работы YouTube в России. Там заявили, что видеохостинг по-прежнему недоступен. «Сервис в России недоступен», — передает сообщение РКН РИА Новости. Отмечается, что такой результат показала проверка доступности сервиса. В США 28 февраля прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой должно было быть подписано соглашение по редкоземельным металлам. Однако сделка сорвалась из-за скандала между лидерами, после чего Зеленский покинул Белый дом. Между тем, пользователи некоторых российских сотовых операторов сообщили о стабильной работе YouTube, что, по мнению telegram-канала Baza, может быть связано с событиями в США. Некоторые пользователи Ростелекома, МТС и Билайна подтвердили улучшение работы видеохостинга, хотя у некоторых россиян этого замечено не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...