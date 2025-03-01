В РКН прокомментировали информацию о работающем YouTube

В Роскомнадзоре (РКН) опровергли информацию о возобновлении работы YouTube в России. Там заявили, что видеохостинг по-прежнему недоступен.
«Сервис в России недоступен», — передает сообщение РКН РИА Новости. Отмечается, что такой результат показала проверка доступности сервиса.
В США 28 февраля прошла встреча украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, на которой должно было быть подписано соглашение по редкоземельным металлам. Однако сделка сорвалась из-за скандала между лидерами, после чего Зеленский покинул Белый дом. Между тем, пользователи некоторых российских сотовых операторов сообщили о стабильной работе YouTube, что, по мнению telegram-канала Baza, может быть связано с событиями в США. Некоторые пользователи Ростелекома, МТС и Билайна подтвердили улучшение работы видеохостинга, хотя у некоторых россиян этого замечено не было.
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