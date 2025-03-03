Имидж-стилист указала на недочет в образе Кристины Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте выглядит очень стильно, ее публичные образы продуманы до мелочей, однако есть, над чем поработать. Имидж стилист Виктория Баяндурьянц в разговоре с URA.RU указала на одну деталь у артистки.
«Образ Кристины Орбакайте всегда выдержан в рамках ее сценического амплуа. Однако, если говорить о прическе, ее зачастую зализанные, выпрямленные, недлинные волосы светлого оттенка, немного упрощают образ, который мог бы быть идеальным», — пояснила эксперт.
Имидж-стилист рекомендует женщинам, у которых похожий тип волос на Орбакайте, прибегать к ряду хитростей, чтобы усилить свой образ. Для начала нужно добавить объем и текстуру. «Сейчас волосы выглядят слишком гладкими и утяжеленными. Добавление мягких волн добавят динамики, а, значит, больше молодости и энергии в имидж. Это можно делать с помощью легкого градуированного среза или объемных укладок», — советует Баяндурьянц.
Еще один способ — сложное окрашивание, которое придает блонду статусность. В частности, можно использовать технику «блондированный шатуш», AirTouch или легкое затемнение корней. Женщинам с таким типом волос и прически желательно поэкспериментировать с укладками.
«Было бы интересно увидеть ее с более современными укладками, например, объем у корней, легкие локоны в стиле old money — это элегантные, объемные, но максимально естественные волны, которые выглядят дорого и ухоженно. Это не упругие кудри, а плавные изгибы волос, создающие эффект легкости. Укладка выглядит воздушной и объемной, без утяжеления. Таким образом, если Кристина добавит объем, текстуру и более сложные оттенки блонда, ее имидж станет более выразительным и стильным, сохранив при этом элегантность», — резюмировала эксперт.
За блонд Кристины Орбакайте отвечает звездный стилист Владислав Лисовец. Когда дочь Аллы Пугачевой приезжает в Россию из США, она регулярно посещает салон друга и делится оттуда совместными фотографиями. К слову, на «честных кадрах», которыми делилась звезда с поклонниками, многие также отмечали, что Кристине не хватает объема в прическе.
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