Имидж-стилист указала на недочет в образе Кристины Орбакайте

Имидж-стилист Баяндурьянц: у Орбакайте упрощен образ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кристина Орбакайте много лет не изменяет одному стилю
Кристина Орбакайте много лет не изменяет одному стилю Фото:

Певица Кристина Орбакайте выглядит очень стильно, ее публичные образы продуманы до мелочей, однако есть, над чем поработать. Имидж стилист Виктория Баяндурьянц в разговоре с URA.RU указала на одну деталь у артистки.

«Образ Кристины Орбакайте всегда выдержан в рамках ее сценического амплуа. Однако, если говорить о прическе, ее зачастую зализанные, выпрямленные, недлинные волосы светлого оттенка, немного упрощают образ, который мог бы быть идеальным», — пояснила эксперт.

Имидж-стилист рекомендует женщинам, у которых похожий тип волос на Орбакайте, прибегать к ряду хитростей, чтобы усилить свой образ. Для начала нужно добавить объем и текстуру. «Сейчас волосы выглядят слишком гладкими и утяжеленными. Добавление мягких волн добавят динамики, а, значит, больше молодости и энергии в имидж. Это можно делать с помощью легкого градуированного среза или объемных укладок», — советует Баяндурьянц.

Еще один способ — сложное окрашивание, которое придает блонду статусность. В частности, можно использовать технику «блондированный шатуш», AirTouch или легкое затемнение корней. Женщинам с таким типом волос и прически желательно поэкспериментировать с укладками.

«Было бы интересно увидеть ее с более современными укладками, например, объем у корней, легкие локоны в стиле old money — это элегантные, объемные, но максимально естественные волны, которые выглядят дорого и ухоженно. Это не упругие кудри, а плавные изгибы волос, создающие эффект легкости. Укладка выглядит воздушной и объемной, без утяжеления. Таким образом, если Кристина добавит объем, текстуру и более сложные оттенки блонда, ее имидж станет более выразительным и стильным, сохранив при этом элегантность», — резюмировала эксперт.

За блонд Кристины Орбакайте отвечает звездный стилист Владислав Лисовец. Когда дочь Аллы Пугачевой приезжает в Россию из США, она регулярно посещает салон друга и делится оттуда совместными фотографиями. К слову, на «честных кадрах», которыми делилась звезда с поклонниками, многие также отмечали, что Кристине не хватает объема в прическе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Кристина Орбакайте выглядит очень стильно, ее публичные образы продуманы до мелочей, однако есть, над чем поработать. Имидж стилист Виктория Баяндурьянц в разговоре с URA.RU указала на одну деталь у артистки. Имидж-стилист рекомендует женщинам, у которых похожий тип волос на Орбакайте, прибегать к ряду хитростей, чтобы усилить свой образ. Для начала нужно добавить объем и текстуру. «Сейчас волосы выглядят слишком гладкими и утяжеленными. Добавление мягких волн добавят динамики, а, значит, больше молодости и энергии в имидж. Это можно делать с помощью легкого градуированного среза или объемных укладок», — советует Баяндурьянц. Еще один способ — сложное окрашивание, которое придает блонду статусность. В частности, можно использовать технику «блондированный шатуш», AirTouch или легкое затемнение корней. Женщинам с таким типом волос и прически желательно поэкспериментировать с укладками. «Было бы интересно увидеть ее с более современными укладками, например, объем у корней, легкие локоны в стиле old money — это элегантные, объемные, но максимально естественные волны, которые выглядят дорого и ухоженно. Это не упругие кудри, а плавные изгибы волос, создающие эффект легкости. Укладка выглядит воздушной и объемной, без утяжеления. Таким образом, если Кристина добавит объем, текстуру и более сложные оттенки блонда, ее имидж станет более выразительным и стильным, сохранив при этом элегантность», — резюмировала эксперт. За блонд Кристины Орбакайте отвечает звездный стилист Владислав Лисовец. Когда дочь Аллы Пугачевой приезжает в Россию из США, она регулярно посещает салон друга и делится оттуда совместными фотографиями. К слову, на «честных кадрах», которыми делилась звезда с поклонниками, многие также отмечали, что Кристине не хватает объема в прическе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...