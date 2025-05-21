Миронов предложил повысить пособия для беременных студенток

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за повышение пособий беременным студенткам до уровня МРОТ. По его словам, текущие выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, недостаточны для поддержки молодых матерей.
«Предлагать все же установить пособия в размере МРОТ, который почти на три тысячи рублей выше прожиточного минимума», — передает слова Миронова ТАСС. Миронов напомнил о законопроекте Минтруда, предусматривающем повышение пособий для беременных студенток до уровня регионального прожиточного минимума. Однако он считает, что этих мер недостаточно для полноценной поддержки молодых матерей.
Он подчеркнул, что государство должно реально помогать молодым семьям, а не ограничиваться призывами. Сейчас, по словам Миронова, беременные студентки практически лишены существенной материальной поддержки.
Ранее депутат Яна Лантратова внесла инициативу о введении льготного такси для беременных женщин, сообщает «Царьград». По ее словам, это поможет снизить финансовые расходы семей и обеспечит безопасность матерей и будущих детей.
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