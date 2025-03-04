Житель пригорода Перми выбросил кошку и котят из окна высотки

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Животные, выброшенные с 12 этажа, погибли
Животные, выброшенные с 12 этажа, погибли Фото:

В поселке Кондратово под Пермью местный житель выбросил из окна своей квартиры на 12-м этаже кошку и котят. Животные умирали в мучениях несколько минут, рассказал URA.RU один из жителей поселка на условиях анонимности. Он также отправил в адрес редакции видео произошедшего, которое мы не может опубликовать по этическим соображениям.

Судя по записи c камеры наружного видеонаблюдения, домашние животные были выброшены ночью 1 марта. Первой на землю упала кошка, за ней — пакет, в котором находились котята. «К сожалению, все животные погибли», — рассказал житель Кондраторово. По его словам, соседи по дому уже «нашли девушку и парня», которые могут быть причастны к издевательствам над животными. Мужчина сознался в том, что животных выкинул именно он. 

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту полицией будет проведена проверка. «По факту жестокого обращения с животными обращений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. Статья 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

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В поселке Кондратово под Пермью местный житель выбросил из окна своей квартиры на 12-м этаже кошку и котят. Животные умирали в мучениях несколько минут, рассказал URA.RU один из жителей поселка на условиях анонимности. Он также отправил в адрес редакции видео произошедшего, которое мы не может опубликовать по этическим соображениям. Судя по записи c камеры наружного видеонаблюдения, домашние животные были выброшены ночью 1 марта. Первой на землю упала кошка, за ней — пакет, в котором находились котята. «К сожалению, все животные погибли», — рассказал житель Кондраторово. По его словам, соседи по дому уже «нашли девушку и парня», которые могут быть причастны к издевательствам над животными. Мужчина сознался в том, что животных выкинул именно он.  В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю URA.RU сообщили, что по данному факту полицией будет проведена проверка. «По факту жестокого обращения с животными обращений в органы внутренних дел не поступало. Сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в ведомстве. Статья 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) предусматривает наказание в виде реального лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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