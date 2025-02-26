Челябинскому инвалиду, потерявшему ноги на СВО, починят лестницу и крыльцо

26 февраля 2025 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ремонт лестницы уже начался (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске инвалиду первой группы, который лишился ног в ходе спецоперации и передвигается на протезах, починят ступени лестницы и входную группу в подъезде дома, а также установят новую лавочку и перила. Об этом URA.RU сообщили в управляющей компании «Малахит». «Заявка жителя дома находится в работе, ремонт ступеней внутри дома начнется уже на этой неделе. Поручни на лестнице крыльца и внутри дома установят после ремонта лестницы. После установления стойких положительных ночных температур займемся обновлением крыльца», — отметили в управляющей компании. В УК добавили, что старую покосившуюся лавочку у подъезда они демонтировали, на замену приобретена новая. Ее установят также на этой неделе. Кроме того, резиновое противоскользящее покрытие также будет удалено со ступеней, так как это была временная мера до начала ремонта. Инвалид обратился в управляющую компанию в декабре 2024 года с просьбой починить крыльцо и лестницу. Он показал фотографии раскрошенных ступеней и рассказал, что не может на своих протезах выйти из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске инвалиду первой группы, который лишился ног в ходе спецоперации и передвигается на протезах, починят ступени лестницы и входную группу в подъезде дома, а также установят новую лавочку и перила. Об этом URA.RU сообщили в управляющей компании «Малахит». «Заявка жителя дома находится в работе, ремонт ступеней внутри дома начнется уже на этой неделе. Поручни на лестнице крыльца и внутри дома установят после ремонта лестницы. После установления стойких положительных ночных температур займемся обновлением крыльца», — отметили в управляющей компании. В УК добавили, что старую покосившуюся лавочку у подъезда они демонтировали, на замену приобретена новая. Ее установят также на этой неделе. Кроме того, резиновое противоскользящее покрытие также будет удалено со ступеней, так как это была временная мера до начала ремонта. Инвалид обратился в управляющую компанию в декабре 2024 года с просьбой починить крыльцо и лестницу. Он показал фотографии раскрошенных ступеней и рассказал, что не может на своих протезах выйти из дома.