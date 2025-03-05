Кунгурский мясокомбинат наказали за опасную колбасу и сосиски

Россельхознадзор нашел грубые нарушения в работе ООО «Мясокомбинат „Кунгурский“. Оно является одним из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в Уральском регионе с долей на рынке Пермского края более 40%.
«Выяснилось, что в одном из цехов контейнеры с мясом соседствовали с биоотходами. При этом продукция стояла там с незакрытыми крышками. Кроме того, на незакрытое мясо стекал конденсат от кондиционера», — сообщило управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на своем сайте.
Более того, сосиски «Аппетитные», которые в том числе производит комбинат, не содержали в себе того сырья, которое было заявлено в информационной системе «Меркурий». Речь идет о курином филе, боковом шпике, меланже. Все это говорит о нарушении требований ветеринарных правил.
Россельхознадзор признал мясокомбинат виновным в нарушении требований технических регламентов и назначил штраф. Его размер не уточняется.
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