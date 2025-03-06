МВД не поддержало введение штрафов за превышение средней скорости

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МВД не думает над введением штрафов за превышение средней скорости, заявила Волк
МВД не думает над введением штрафов за превышение средней скорости, заявила Волк Фото:

МВД России не поддерживает введение штрафов за превышение средней скорости. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что информация о проработке этого вопроса, распространившаяся в СМИ и telegram-каналах, не соответствует действительности.

Ранее в Минтрансе обсуждали вопросы наказания водителей за превышение средней скорости. Позиция МВД остается неизменной — они выступают против таких мер.

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МВД России не поддерживает введение штрафов за превышение средней скорости. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. «Ранее я уже заявляла о принципиальном несогласии министерства с подобными штрафами. Сообщаю, что эта позиция остается неизменной», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что информация о проработке этого вопроса, распространившаяся в СМИ и telegram-каналах, не соответствует действительности. Ранее в Минтрансе обсуждали вопросы наказания водителей за превышение средней скорости. Позиция МВД остается неизменной — они выступают против таких мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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