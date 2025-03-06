06 марта 2025

В Екатеринбурге перед 8 Марта взлетели цены на такси. Скрин

В Екатеринбурге перед 8 Марта цены на такси выросли в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси стало дороже и его приходится дольше ждать Фото:
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Россияне готовятся отметить 8 Марта

Екатеринбуржцы заметили, что накануне 8 Марта цены на такси увеличились в два раза. Об этом рассказало сразу несколько читателей URA.RU.

«Обычно утром с Компрессорного можно заказать такси за 400 рублей, а тут цена неожиданно взлетела до 850. Кроме этого, увеличилось ожидание машины», — делится екатеринбурженка. Другая горожанка тоже посетовала на повышение цен с 200 до 400 рублей и отметила, что вместо двух минут ожидания водитель едет до точки посадки семь минут и более.

Ранее цены поднимались на фоне морозов. В конце января уральцы жаловались, что за поездку из центра в Академический нужно было отдать не менее 1000 рублей.

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Екатеринбуржцы заметили, что накануне 8 Марта цены на такси увеличились в два раза. Об этом рассказало сразу несколько читателей URA.RU. «Обычно утром с Компрессорного можно заказать такси за 400 рублей, а тут цена неожиданно взлетела до 850. Кроме этого, увеличилось ожидание машины», — делится екатеринбурженка. Другая горожанка тоже посетовала на повышение цен с 200 до 400 рублей и отметила, что вместо двух минут ожидания водитель едет до точки посадки семь минут и более. Ранее цены поднимались на фоне морозов. В конце января уральцы жаловались, что за поездку из центра в Академический нужно было отдать не менее 1000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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