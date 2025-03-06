Екатеринбуржцы заметили, что накануне 8 Марта цены на такси увеличились в два раза. Об этом рассказало сразу несколько читателей URA.RU.
«Обычно утром с Компрессорного можно заказать такси за 400 рублей, а тут цена неожиданно взлетела до 850. Кроме этого, увеличилось ожидание машины», — делится екатеринбурженка. Другая горожанка тоже посетовала на повышение цен с 200 до 400 рублей и отметила, что вместо двух минут ожидания водитель едет до точки посадки семь минут и более.
Ранее цены поднимались на фоне морозов. В конце января уральцы жаловались, что за поездку из центра в Академический нужно было отдать не менее 1000 рублей.
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