В Екатеринбурге из-за мороза взлетели цены на такси. Скрин

22 января 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Цены выросли в два раза Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге вечером 22 января на фоне пиковых морозов взлетела стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза, рассказали читатели URA.RU. «Поездка от театра драмы до Лечебного микрорайона стоит от 939 рублей, хотя обычно уезжаю за 400 рублей», — сказал собеседник. Уехать из центра в Академический сейчас стоит не меньше тысячи рублей. «Даже за эконом приходится отдавать огромные деньги, лишь бы не стоять на остановке в лютый мороз», — сетует читатель. Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления в Свердловскую область холодного воздуха из Арктики. Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 22 января на фоне пиковых морозов взлетела стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза, рассказали читатели URA.RU. «Поездка от театра драмы до Лечебного микрорайона стоит от 939 рублей, хотя обычно уезжаю за 400 рублей», — сказал собеседник. Уехать из центра в Академический сейчас стоит не меньше тысячи рублей. «Даже за эконом приходится отдавать огромные деньги, лишь бы не стоять на остановке в лютый мороз», — сетует читатель. Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления в Свердловскую область холодного воздуха из Арктики.