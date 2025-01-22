В Екатеринбурге вечером 22 января на фоне пиковых морозов взлетела стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза, рассказали читатели URA.RU.
«Поездка от театра драмы до Лечебного микрорайона стоит от 939 рублей, хотя обычно уезжаю за 400 рублей», — сказал собеседник. Уехать из центра в Академический сейчас стоит не меньше тысячи рублей. «Даже за эконом приходится отдавать огромные деньги, лишь бы не стоять на остановке в лютый мороз», — сетует читатель.
Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления в Свердловскую область холодного воздуха из Арктики.
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