В Екатеринбурге из-за мороза взлетели цены на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майский снег. Екатеринбург , такси, непогода, снегопад
Цены выросли в два раза Фото:

В Екатеринбурге вечером 22 января на фоне пиковых морозов взлетела стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза, рассказали читатели URA.RU.

«Поездка от театра драмы до Лечебного микрорайона стоит от 939 рублей, хотя обычно уезжаю за 400 рублей», — сказал собеседник. Уехать из центра в Академический сейчас стоит не меньше тысячи рублей. «Даже за эконом приходится отдавать огромные деньги, лишь бы не стоять на остановке в лютый мороз», — сетует читатель.

Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления в Свердловскую область холодного воздуха из Арктики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 22 января на фоне пиковых морозов взлетела стоимость поездки в такси. Привычные цены выросли в два раза, рассказали читатели URA.RU. «Поездка от театра драмы до Лечебного микрорайона стоит от 939 рублей, хотя обычно уезжаю за 400 рублей», — сказал собеседник. Уехать из центра в Академический сейчас стоит не меньше тысячи рублей. «Даже за эконом приходится отдавать огромные деньги, лишь бы не стоять на остановке в лютый мороз», — сетует читатель. Ранее URA.RU писало, что в предпоследнюю неделю января похолодает до -29 градусов. Это произойдет из-за поступления в Свердловскую область холодного воздуха из Арктики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...