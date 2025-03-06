06 марта 2025

Власти Нижневартовска изменят время движения автобуса из-за лыжного забега

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске изменится время движения автобуса на период проведения лыжного забега
В Нижневартовске изменится время движения автобуса на период проведения лыжного забега Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) 9 марта изменят время движения автобуса №104 из-за лыжных гонок на Кубок главы города «Лыжня для всех». Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.

«Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры информирует об изменении 9 марта расписания движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №104 „Нижневартовск — База отдыха „Татра“. По курсу которого находится СОК „Радуга“, — сообщает telegram-канал „Нижневартовск Официально“.

В день соревнований автобус будет отъезжать от автовокзала в 08:00, 10:00, и 13:00, а в город возвращаться в 09:30, 11:30 И 14:00. С 10 марта маршрут будет работать по прежнему расписанию.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) 9 марта изменят время движения автобуса №104 из-за лыжных гонок на Кубок главы города «Лыжня для всех». Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале. «Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры информирует об изменении 9 марта расписания движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №104 „Нижневартовск — База отдыха „Татра“. По курсу которого находится СОК „Радуга“, — сообщает telegram-канал „Нижневартовск Официально“. В день соревнований автобус будет отъезжать от автовокзала в 08:00, 10:00, и 13:00, а в город возвращаться в 09:30, 11:30 И 14:00. С 10 марта маршрут будет работать по прежнему расписанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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