Власти Нижневартовска изменят время движения автобуса из-за лыжного забега

Власти Нижневартовска (ХМАО) 9 марта изменят время движения автобуса №104 из-за лыжных гонок на Кубок главы города «Лыжня для всех». Об этом сообщает мэрия города в своем telegram-канале.
«Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры информирует об изменении 9 марта расписания движения межмуниципального маршрута регулярных перевозок №104 „Нижневартовск — База отдыха „Татра“. По курсу которого находится СОК „Радуга“, — сообщает telegram-канал „Нижневартовск Официально“.
В день соревнований автобус будет отъезжать от автовокзала в 08:00, 10:00, и 13:00, а в город возвращаться в 09:30, 11:30 И 14:00. С 10 марта маршрут будет работать по прежнему расписанию.
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