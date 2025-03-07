07 марта 2025

Пермское ГУФСИН применяет арт-терапию для сплочения личного состава

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Сотрудники ИК-40 «лечились» рисованием
Сотрудники ИК-40 «лечились» рисованием Фото:

Психологи исправительной колонии №40 в Кунгуре (Пермский край) для сплочения коллектива учреждения и построения эффективного командного взаимодействия проводят групповую арт-терапию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. 

«Участники арт-терапии выразили свои чувства и мысли с помощью цветов, форм и текстур. Эти методы помогают им исследовать свои эмоции, развивать самосознание, а также способствуют личностному росту и улучшают психологическое состояние», — отметили психологи ИК-40.

Уточняется, что во время упражнений участники обнаруживают ранее скрытые аспекты своего внутреннего мира и оценивают свои ресурсы. А творческий процесс поддерживает психическое благополучие, снимает эмоциональное напряжение и гармонизирует личность.  

Ранее URA.RU рассказывало, что психологи следственного изолятора №4 в Кудымкаре в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения использует майнд-машину «NOVA PRO100».

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Психологи исправительной колонии №40 в Кунгуре (Пермский край) для сплочения коллектива учреждения и построения эффективного командного взаимодействия проводят групповую арт-терапию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.  «Участники арт-терапии выразили свои чувства и мысли с помощью цветов, форм и текстур. Эти методы помогают им исследовать свои эмоции, развивать самосознание, а также способствуют личностному росту и улучшают психологическое состояние», — отметили психологи ИК-40. Уточняется, что во время упражнений участники обнаруживают ранее скрытые аспекты своего внутреннего мира и оценивают свои ресурсы. А творческий процесс поддерживает психическое благополучие, снимает эмоциональное напряжение и гармонизирует личность.   Ранее URA.RU рассказывало, что психологи следственного изолятора №4 в Кудымкаре в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения использует майнд-машину «NOVA PRO100».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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