Пермское ГУФСИН применяет арт-терапию для сплочения личного состава

Психологи исправительной колонии №40 в Кунгуре (Пермский край) для сплочения коллектива учреждения и построения эффективного командного взаимодействия проводят групповую арт-терапию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Участники арт-терапии выразили свои чувства и мысли с помощью цветов, форм и текстур. Эти методы помогают им исследовать свои эмоции, развивать самосознание, а также способствуют личностному росту и улучшают психологическое состояние», — отметили психологи ИК-40.
Уточняется, что во время упражнений участники обнаруживают ранее скрытые аспекты своего внутреннего мира и оценивают свои ресурсы. А творческий процесс поддерживает психическое благополучие, снимает эмоциональное напряжение и гармонизирует личность.
Ранее URA.RU рассказывало, что психологи следственного изолятора №4 в Кудымкаре в психокоррекционной работе с сотрудниками учреждения использует майнд-машину «NOVA PRO100».
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