На Солнце наступил покой: прогноз магнитных бурь 16 августа 2025

Судя по прогнозу, для метеозависимых людей наступила спокойная неделя. Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ считают, что в ближайшие дни магнитных бурь ждать не стоит. Все благодаря снижению солнечной активности. О том, есть ли вероятность внезапного шторма 16 августа 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 16 августа 2025
По предварительным оценкам экспертов, прямо сейчас происходит снижение солнечной активности. Звезда начала ослаблять влияние на Землю еще в среду, 13 августа, и с приближением выходных ситуация сильно не меняется.
«На настоящий момент на видимой стороне Солнца окончательно наступило почти полное спокойствие», — отмечают ученые. «По предварительным оценкам, снижение солнечной активности, которое сейчас происходит, будет достаточно продолжительным и продлится до вторника-среды будущей недели, то есть до 19-20 августа».
Прямо сейчас индекс солнечной активности оценивается экспертами в 4,2 балла из 10. За последние сутки ни одной вспышки на поверхности Солнца не зафиксировали.
Магнитная буря 16 августа 2025
В субботу магнитосфера Земли обещает оставаться спокойной. В течение всего дня сила геомагнитной активности не поднимется выше «зеленого» уровня. Ученые считают, что магнитосфера останется спокойной, с вероятностью 82%. Шанс повышенной геомагнитной активности, не доходящей до магнитной бури — 15%. Возможность геомагнитного шторма эксперты оценивают всего в 3%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Спокойная геомагнитная обстановка продлится до середины следующей недели. 19-20 августа ученые прогнозируют незначительное повышение уровня активности магнитосферы. Однако до магнитной бури дойти не должно. То же касается и всплеска геомагнитной активности 28-30 числа.
Ближайшая магнитная буря прогнозируется в начале сентября: 5 и 7 числа ученые ожидают шторм, 3, 4, 6, 8, 9 и 14 числа ожидается «оранжевый» уровень геомагнитной активности. Однако стоит учитывать, что прогноз на такой длительный срок может оказаться неточным, поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым
Люди в возрасте за 50, а также страдающие хроническими или сердечно-сосудистыми заболеваниями, сильнее всего реагируют на магнитные бури. Однако и здоровые люди не застрахованы от метеочувствительности — по данным исследований, около трети населения планеты ощущает воздействие изменений в магнитосфере.
Полностью устранить последствия геомагнитных колебаний невозможно, но можно смягчить их влияние. Для этого важно правильно питаться, сохранять физическую активность, высыпаться, а также избегать вредных привычек и отказаться от алкоголя и курения. Эти меры помогут легче переносить магнитные бури.
Если симптомы, такие как головная боль, упадок сил, рассеянность, не исчезают, необходимо проконсультироваться с врачом. Повышенная чувствительность к погодным изменениям может указывать на скрытые проблемы со здоровьем, требующие профессиональной диагностики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.