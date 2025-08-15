Чем известен судья Василий Ветлугин, которого жестоко убили под Волгоградом

Вечером 14 августа у стен Камышинского суда (Волгоградская область) обнаружено тело жестоко убитого федерального судьи Василия Ветлугина. Следователи задержали подозреваемого. Ветлугину было 40 лет, он начал карьеру в суде 2010-х и прошел путь от помощника судьи до федерального судьи. Известно, что его обвиняли в нарушении судебной этики при рассмотрении дел, а некоторые СМИ уже сообщают возможную причину убийства. Подробнее о том, кем был убитый судья из Камышина — в материале URA.RU.
Жестокое убийство
Следственный комитет города Камышин (Волгоградская область) обнаружил у здания суда на улице Советской тело федерального судьи Василия Ветлугина с огнестрельными и колото-резаными ранами. После этого следователи возбудили уголовное дело. В рамках расследования задержан житель города. Он подозревается в убийстве с особой жестокостью и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в telegram-канале Волгоградского СК.
Сейчас сотрудники СКР проводят комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств случившегося. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Биография и карьера убитого судьи
Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Республике Карелия. Окончил Саратовскую государственную академию права. В 2007-2011 работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району, в 2011-2013 — помощником судьи Камышинского городского округа. После этого его назначили на должность мирового судьи судебного участка №14. А через шесть лет Ветлугин стал федеральным судьей.
Обвинение в нарушении этики
В начале своей карьеры его обвиняли в нарушении судебной этики, это следует из материалов Высшей квалификационной коллегии судей, которые передает «Российская газета». Это произошло в 2016 году, когда Ветлугин готовился к вступлению в должность мирового судьи. Тогда его бывшая супруга работала в отделе ГИБДД, а он рассматривал административные дела с участием сотрудников. Вследствие этого ему изначально отказывали в назначении на новый срок полномочий, однако Высшая квалификационная коллегия судей РФ встала на сторону Ветлугина.
Возможная причина убийства
По данным некоторых СМИ, Ветлугина могли убить на почве ревности. Якобы некая женщина, чей супруг якобы и совершил преступление, работала вместе с судьей. Подозреваемым в убийстве стал коммерсант. В СК опровергли информацию, распространяемую в telegram-каналах, что подозреваемый является военнослужащим, который приехал из зоны СВО.
