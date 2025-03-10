ВСУ попытались атаковать Самарскую область

МО РФ: за прошедшую ночь уничтожено 9 беспилотников ВСУ
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Девять украинских дронов уничтожено над российскими регионами, заявили в МО РФ
Девять украинских дронов уничтожено над российскими регионами, заявили в МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Три украинских беспилотника были уничтожены в небе над Самарской областью. Всего за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито девять дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Три беспилотника уничтожено над территорией Самарской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что всего за последние сутки средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников.

Помимо Самарской области, два БПЛА были поражены в Воронежской и Орловской областях. Еще по одному — в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.

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Три украинских беспилотника были уничтожены в небе над Самарской областью. Всего за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито девять дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Три беспилотника уничтожено над территорией Самарской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что всего за последние сутки средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников. Помимо Самарской области, два БПЛА были поражены в Воронежской и Орловской областях. Еще по одному — в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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