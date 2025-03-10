ВСУ попытались атаковать Самарскую область

Три украинских беспилотника были уничтожены в небе над Самарской областью. Всего за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито девять дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Три беспилотника уничтожено над территорией Самарской области», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Там добавили, что всего за последние сутки средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников.
Помимо Самарской области, два БПЛА были поражены в Воронежской и Орловской областях. Еще по одному — в Белгородской и Курской областях, сообщили в Минобороны.
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