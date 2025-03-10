Выпуск шоу «Повара на колесах», снятый в Магнитогорске (Челябинская область), вышел в эфир Первого канал 9 февраля. Как сообщает telegram-канал «Стальной Магнитогорск», ведущие программы — московские шеф-повара Илья Елефтериади и Владимир Максимов — посетили промплощадку ММК и сыграли с игроками ХК «Металлург».
«Вышел выпуск шоу „Повара на колесах“, который снимали в Магнитогорске. Повара Илья и Владимир посетили местные достопримечательности, промплощадку ММК и погоняли шайбу с игроками „Металлурга“. Своими авторскими блюдами они угостили местных в парке „Притяжение“», — сообщили в telegram-канале.
Повара также посетили монумент «Тыл — фронту», сквер «Металлургов» и другие культурные места. В рамках шоу ведущие познакомились с историей, а главное — с кухней города. На основе своих выводов Елефтериади и Максимов приготовили для магнитогорцев томленную баранью лопатку с муссом из картофеля «Уральская одиссея» и «Суп чемпионов», в состав которого вошли говяжьи кости с запеченной бараниной. Съемки «Повара на колесах» в Магнитогорске прошли с 27 по 2 февраля.
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