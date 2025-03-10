В спальных районах Перми появятся четыре «умные» остановки

Четыре «умные» остановки установят в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. Еще две конструкции в Свердловском районе заменят на павильоны из резервного фонда, сообщается в telegram-канале городского департамента транспорта.
«В ближайшие две недели в Перми заменят остановки „Улица Старцева“ и „Улица Студенческая“ в сторону цирка, а также „Улица Макаренко“ и „Улица Куфонина“ в направлении центра города. На замену павильонов потребуется несколько дней, до их установки восстановят фундамент. Затем остановки необходимо подключить и настроить на них цифровые сервисы», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на остановках «Улица Холмогорская» и «Почта» заменят изношенные конструкции. Вместо них появятся остановки из резервного фонда. Затем на них проведут косметический ремонт и монтаж фриз-вывесок.
Ранее URA.RU рассказывало, что за 2024 год в Перми обновили почти 400 остановок. На них ликвидировали последствия вандализма, покрасили поверхности, заменили поликарбонат, алюминиевые панели, стекла, лавочки и вывески. Сейчас власти ищут подрядчика для содержания остановок в 2025-2026 годах.
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