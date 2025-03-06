06 марта 2025

На уборку остановок в Перми потратят почти 64 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановки требуется мыть, красить, чистить от снега, объявлений и граффити
Остановки требуется мыть, красить, чистить от снега, объявлений и граффити Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для содержания остановок общественного транспорта. Работы оценили в 63,7 млн рублей.

«Выполнение работ по содержанию остановочных павильонов — 1031 штуки. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“. Общая цена контрактов — 63,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Подрядчику требуется чистить остановки и скамейки, убирать с информационных щитов и маршрутных вывесок объявления и граффити, мыть павильоны с моющими средствами, красить их, а также убирать снег с крыши. Работы необходимо выполнять с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Для уборки используют незамерзающие средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми ищут подрядчика для содержания остановок общественного транспорта. Работы оценили в 63,7 млн рублей. «Выполнение работ по содержанию остановочных павильонов — 1031 штуки. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“. Общая цена контрактов — 63,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Подрядчику требуется чистить остановки и скамейки, убирать с информационных щитов и маршрутных вывесок объявления и граффити, мыть павильоны с моющими средствами, красить их, а также убирать снег с крыши. Работы необходимо выполнять с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Для уборки используют незамерзающие средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...