На уборку остановок в Перми потратят почти 64 млн рублей

Власти Перми ищут подрядчика для содержания остановок общественного транспорта. Работы оценили в 63,7 млн рублей.
«Выполнение работ по содержанию остановочных павильонов — 1031 штуки. Заказчиком выступает МКУ „Городское управление транспорта“. Общая цена контрактов — 63,7 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Подрядчику требуется чистить остановки и скамейки, убирать с информационных щитов и маршрутных вывесок объявления и граффити, мыть павильоны с моющими средствами, красить их, а также убирать снег с крыши. Работы необходимо выполнять с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году в Перми впервые моют остановки зимой. Для уборки используют незамерзающие средства.
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