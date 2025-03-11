11 марта 2025

Крупнейший вуз Челябинской области проведет для абитуриентов День открытых дверей

ЮУрГУ в Челябинске проведет для абитуриентов День открытых дверей
© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , добро пожаловать, юургу
Абитуриентов ждут в ЮУрГУ на День открытых дверей 16 марта Фото:

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Челябинске 16 марта проведет для абитуриентов День открытых дверей, куда будут приглашены потенциальные работодатели и руководство приемной комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«ЮУрГУ 16 марта ждет в гости абитуриентов и их родителей, чтобы ответить на все вопросы о получении высшего образования в одном из крупнейших вузов Южного Урала. Будут организованы встречи с потенциальными работодателями и руководством приемной комиссии», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

Во время общения с работодателями абитуриенты смогут узнать про свою будущую специальность, ее востребованность на рынке труда и перспективы карьерного роста. Также познакомиться с внеучебной деятельностью вуза. Встреча начнется в 11:30 в главном корпусе вуза (проспект Ленина, 76).

В 12.00 состоится официальная часть, включающая встречу с руководством приемной комиссии. Будущие студенты узнают об особенностях приемной кампании 2025 года, познакомятся с правила приема и получат достоверную информацию о количестве бюджетных мест на 2025-2026 учебный год.

Заинтересованные смогут узнать о правилах поступления по целевому набору и последующем трудоустройстве. Для каждого присутствующего будет доступна информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения.

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Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) в Челябинске 16 марта проведет для абитуриентов День открытых дверей, куда будут приглашены потенциальные работодатели и руководство приемной комиссии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза. «ЮУрГУ 16 марта ждет в гости абитуриентов и их родителей, чтобы ответить на все вопросы о получении высшего образования в одном из крупнейших вузов Южного Урала. Будут организованы встречи с потенциальными работодателями и руководством приемной комиссии», — сообщили URA.RU в пресс-службе университета. Во время общения с работодателями абитуриенты смогут узнать про свою будущую специальность, ее востребованность на рынке труда и перспективы карьерного роста. Также познакомиться с внеучебной деятельностью вуза. Встреча начнется в 11:30 в главном корпусе вуза (проспект Ленина, 76). В 12.00 состоится официальная часть, включающая встречу с руководством приемной комиссии. Будущие студенты узнают об особенностях приемной кампании 2025 года, познакомятся с правила приема и получат достоверную информацию о количестве бюджетных мест на 2025-2026 учебный год. Заинтересованные смогут узнать о правилах поступления по целевому набору и последующем трудоустройстве. Для каждого присутствующего будет доступна информация о дополнительных баллах за индивидуальные достижения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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