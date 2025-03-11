В Петербурге суд отправил в колонию-поселение обвиняемого в поджогах квартир

Калининский суд Петербурга отправил на 3,5 года в колонию-поселение Дениса Снытко обвиняемого в умышленных поджогах квартир по нескольким адресам. Дополнительно суд постановил лечение у врача-психиатра. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии-поселении. Также, назначил Снытко амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, соединенное с исполнением наказания в виде лишения свободы», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
В период с вечера 9 ноября по вечер 10 ноября 2023 года Снытко согласился за денежное вознаграждение совершить поджоги входных дверей квартир, расположенных по разным адресам. Предложение о совершении преступлений поступило обвиняемому от неустановленного лица через Telegram. За указанные действия Снытко получил оплату в размере 54 тысяч рублей.
Используя легковоспламеняющуюся жидкость, бумагу и зажигалку, подсудимый портил входные двери квартир, после чего скрывался с места преступления. Однако довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку очевидцы оперативно принимали меры по тушению возгораний. В результате поджогов пострадавшие отделались лишь материальным ущербом, никто из жильцов не пострадал.
Изначально следствие квалифицировало действия Снытко по статье о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, из корыстных побуждений. Однако суд исключил из обвинения данную квалификацию, посчитав ее излишне вмененной. Суд назначил Денису Снытко лишение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Дополнительно суд постановил назначить ему амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра, которое будет осуществляться параллельно с отбыванием наказания. В ближайшее время осужденный будет направлен в колонию-поселение под конвоем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.