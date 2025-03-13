Жители города на севере Пермского края обеспокоены закрытием детского сада

Жители города Красновишерска Пермского края обеспокоены планами местных властей закрыть здание, в котором расположен детский сад «Радуга» (МБОУ). Об этом URA.RU рассказала мама ребенка, который посещает старшую группу указанного детсада, Кристина Апацкая. По ее словам, во вторник, 11 марта глава Красновишерского округа Анна Мельчарик встретилась с родителями воспитанников детсада и «поставила их перед фактом».
11 марта проходило собрание, на котором присутствовали глава округа, двое ее заместителей, а также руководство детского сада. Она [Мельчарик] поставила родителей перед фактом. Сказала, что здание закрывается и предложило родителям альтернативу: либо мы сами выбираем садик, в который хотим перевести ребенка либо власти сами переводят детей в другое здание. Мы [родители] обратились в министерство образования Пермского края и там нам информацию о закрытии здания уже подтвердили», — отметила Апацкая.
По словам женщины, причины закрытия детсада финансовые — мэрии невыгодно содержание и эксплуатация здания. Все родители, которые присутствовали на собрании, выступили против закрытия здания и расформирования детсада. «Почему родители против — детсад посещают ребята с ограниченными возможностями здоровья. Нас просят освободить здание до 31 мая, но эти детки с ОВЗ должны же куда-то ходить», — отмечает Апацкая. По словам красновишерки, садик посещают около 50 детей.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением Надежда Антипина в беседе с URA.RU заявила, что окончательное решение о закрытии здания, в котором располагается детсад, пока не принято. «Мне, как руководителю, никто никакого решения о приостановке либо о закрытии пока не озвучивал», — пояснила Антипина. Агентство попросило главу Красновишерского округа Анну Мельчакри прокомментировать информацию о закрытии детсада, направив ей вопрос в соцсети «ВКонтакте». К моменту публикации новости ответ чиновницы не последовал.
В ноябре 2024 года решение ликвидировать детский сад, расположенный в деревне Конанова, приняли власти Кудымкарского муниципального округа. О принятом решении чиновники заранее проинформировали педагогов и родителей.
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