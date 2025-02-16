США официально озвучили свои два принципа урегулирования СВО

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Конфликт на Украине должен закончиться раз и навсегда, считают в США
Конфликт на Украине должен закончиться раз и навсегда, считают в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения. Также урегулирование не должно быть временным. Такое мнение озвучил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президент [США] четко заявляет, что [конфликту] необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение противостояния. Во-вторых, оно не может быть окончено на поле боевых действий», — сказал Уолтц, чьи слова приводит телеканал Fox News.

В дополнение к своему основному заявлению, Уолтц подчеркнул важность изменения структуры помощи, предоставляемой США Украине, и указал на необходимость долгосрочных гарантий безопасности, в которых должна принимать участие Европа. Эти меры видятся США как важные составляющие будущего урегулирования.

При этом США не рассматривают вступление Украины в НАТО в качестве возможности урегулировать конфликт. Согласно заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, подобные решения просто «нереалистичны», пишет RT.

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Конфликт на Украине не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения. Также урегулирование не должно быть временным. Такое мнение озвучил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. «Президент [США] четко заявляет, что [конфликту] необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение противостояния. Во-вторых, оно не может быть окончено на поле боевых действий», — сказал Уолтц, чьи слова приводит телеканал Fox News. В дополнение к своему основному заявлению, Уолтц подчеркнул важность изменения структуры помощи, предоставляемой США Украине, и указал на необходимость долгосрочных гарантий безопасности, в которых должна принимать участие Европа. Эти меры видятся США как важные составляющие будущего урегулирования. При этом США не рассматривают вступление Украины в НАТО в качестве возможности урегулировать конфликт. Согласно заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, подобные решения просто «нереалистичны», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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