США официально озвучили свои два принципа урегулирования СВО

Конфликт на Украине не может быть завершен военным путем и потребует дипломатического решения. Также урегулирование не должно быть временным. Такое мнение озвучил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Президент [США] четко заявляет, что [конфликту] необходимо положить конец. Есть ряд ключевых условий. Во-первых, это должно быть постоянное, а не временное завершение противостояния. Во-вторых, оно не может быть окончено на поле боевых действий», — сказал Уолтц, чьи слова приводит телеканал Fox News.
В дополнение к своему основному заявлению, Уолтц подчеркнул важность изменения структуры помощи, предоставляемой США Украине, и указал на необходимость долгосрочных гарантий безопасности, в которых должна принимать участие Европа. Эти меры видятся США как важные составляющие будущего урегулирования.
При этом США не рассматривают вступление Украины в НАТО в качестве возможности урегулировать конфликт. Согласно заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, подобные решения просто «нереалистичны», пишет RT.
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