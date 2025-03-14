В Перми арендатор подстанции похитил электричество на 8 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина намеренно повредил приборы учета электроэнергии (архивно фото)
Мужчина намеренно повредил приборы учета электроэнергии (архивно фото) Фото:

В Перми 34-летний местный житель украл электричество на сумму более 8 млн рублей. Ему предъявлено обвинение в причинении крупного имущественного ущерба через обман. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«Преступление выявлено благодаря совместной работе специалистов „Россети Урал“ и МВД. Установлено, что мужчина, арендующий трансформаторную подстанцию с субабонентами, причинил ущерб организациям-поставщикам электроэнергии в период с апреля 2018 года по август 2022 года. Обвиняемый, чтобы снизить расходы на электроэнергию, умышленно повредил счетчики. Затем он отправлял энергоснабжающей компании заниженные данные о потреблении электроэнергии и ложные сведения о режиме самоограничения», — рассказали в компании.

Поставщикам электроэнергии был нанесен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. Из них почти 4 миллиона рублей составил ущерб компании «Россети Урал», а около 4 миллионов рублей — энергосбытовой организации.

В ходе следствия мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и начал возмещать причиненный материальный ущерб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.

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В Перми 34-летний местный житель украл электричество на сумму более 8 млн рублей. Ему предъявлено обвинение в причинении крупного имущественного ущерба через обман. Об этом сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «Преступление выявлено благодаря совместной работе специалистов „Россети Урал“ и МВД. Установлено, что мужчина, арендующий трансформаторную подстанцию с субабонентами, причинил ущерб организациям-поставщикам электроэнергии в период с апреля 2018 года по август 2022 года. Обвиняемый, чтобы снизить расходы на электроэнергию, умышленно повредил счетчики. Затем он отправлял энергоснабжающей компании заниженные данные о потреблении электроэнергии и ложные сведения о режиме самоограничения», — рассказали в компании. Поставщикам электроэнергии был нанесен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. Из них почти 4 миллиона рублей составил ущерб компании «Россети Урал», а около 4 миллионов рублей — энергосбытовой организации. В ходе следствия мужчина полностью признал вину, раскаялся в содеянном и начал возмещать причиненный материальный ущерб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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