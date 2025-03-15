Telegraph назвал самую страшную ошибку Зеленского

Telegraph: наступление ВСУ в Курской области — самая дорогая ошибка Украины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский совершил самую большую ошибку, решив вторгнуться в Курскую область
Зеленский совершил самую большую ошибку, решив вторгнуться в Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление Украины в Курской области стало самой дорогой ошибкой для лидера Украины Владимира Зеленского. Это действие привело к значительным политическим и военным последствиям для Украины, а также ослабило надежды Запада на ее победу. Такую позицию озвучили журналисты британской газеты.

«Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — пишет Telegraph. Авторы материала отмечают, что после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году надежды Запада на победу Зеленского значительно снизились. И сейчас вынужденный отход ВСУ из Курской области делает мирные переговоры с Россией более вероятными.

В статье сказано, что план Киева по вводу войск на российскую территорию, целью которого было ослабить давление на Донбассе, не сработал. Россия сдержала наступление в Курской области ограниченными силами, продолжая продвижение на Донбассе. Авторы материала предполагают, что без наступления на Курск Украина потеряла бы там еще больше территории.

Помимо вышеупомянутых последствий, ошибка в Курской области стала большим политическим вызовом для Зеленского, подчеркивает издание. Лидеру Украины приходится одновременно решать вопросы отступления с территорий России и потери части собственных земель.

Освобождение Курской области продолжается. По словам военкора Бориса Рыжего, российским солдатам осталось установить контроль над двумя населенными пунктами. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступление Украины в Курской области стало самой дорогой ошибкой для лидера Украины Владимира Зеленского. Это действие привело к значительным политическим и военным последствиям для Украины, а также ослабило надежды Запада на ее победу. Такую позицию озвучили журналисты британской газеты. «Наступление на Курской дуге оказалось самой дорогой ошибкой Украины», — пишет Telegraph. Авторы материала отмечают, что после неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году надежды Запада на победу Зеленского значительно снизились. И сейчас вынужденный отход ВСУ из Курской области делает мирные переговоры с Россией более вероятными. В статье сказано, что план Киева по вводу войск на российскую территорию, целью которого было ослабить давление на Донбассе, не сработал. Россия сдержала наступление в Курской области ограниченными силами, продолжая продвижение на Донбассе. Авторы материала предполагают, что без наступления на Курск Украина потеряла бы там еще больше территории. Помимо вышеупомянутых последствий, ошибка в Курской области стала большим политическим вызовом для Зеленского, подчеркивает издание. Лидеру Украины приходится одновременно решать вопросы отступления с территорий России и потери части собственных земель. Освобождение Курской области продолжается. По словам военкора Бориса Рыжего, российским солдатам осталось установить контроль над двумя населенными пунктами. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...