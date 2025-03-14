Челябинский губернатор Текслер оценил Кубок Первого канала по фигурному катанию

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал высокую оценку Кубку Первого канала по фигурному катанию, который проходит 15 и 16 марта в столице региона. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В Челябинске проводим сегодня Кубок Первого канала. Большой турнир, где собираются самые лучшие фигуристы страны. Как всегда, на самом высоком уровне проводим эти замечательные старты. Очень интересно, команда делится на несколько команд и разыгрывает Кубок Первого канала», — отметил Текслер.
Глава региона отметил, что состязания подобного уровня проводятся в Челябинской области не впервые. Также он указал, что такие соревнования поддерживают интерес к детскому и юношескому спорту.
В первый день соревнований фигуристы выступают с короткими программами и принимают участие в конкурсе мастерства на льду. Каждая команда представила двоих мужчин и двух женщины, а также одну спортивную пару.
Кубок Первого канала по фигурному катанию проходит 15-16 марта на арене «Трактор». Олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также обладательница серебряной медали Игр Александра Игнатова (Трусова) были назначены капитанами своих команд.
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