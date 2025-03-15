Битва стратегий: как Загитова и Щербакова усилили команду Трусовой на Кубке Первого канала 2025

В Челябинске стартует пятый Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 15-16 марта на арене «Трактор». Капитанами команд стали олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также серебряная медалистка Игр Александра Игнатова (Трусова). Подробнее о формате турнира, участниках, фаворитах и о том, где и когда смотреть — в материале URA.RU.
Когда и где пройдет Кубок Первого канала — 2025
Турнир состоится с 15 по 16 марта в Челябинске на арене «Трактор». Современный спортивный комплекс не впервые принимает соревнования по фигурному катанию, его ледовая арена соответствует всем международным стандартам.
История Кубка Первого канала насчитывает уже пять сезонов. Первый турнир состоялся в Москве в 2021 году, затем соревнования принимали Саранск (2022), снова Москва (2023) и Санкт-Петербург (2024). Теперь эстафету принимает Челябинск, представляя фигурное катание за пределами европейской части России.
Расписание соревнований Кубка Первого канала
Официальные соревнования начнутся 15 марта после церемонии открытия в 12:00 по московскому времени. В первый день спортсмены представят короткие программы в парном катании, мужском и женском одиночном катании, а также состоится конкурс мастерства на льду.
16 марта, начиная с 12:00, зрители увидят танцы на льду, произвольные программы одиночников и командные эстафеты. По традиции самые яркие и технически сложные элементы фигуристы демонстрируют именно во второй день соревнований.
Жеребьевка участников прошла 14 марта в 18:00. На ней определились составы трех команд и порядок выступлений спортсменов.
Формат соревнований Кубка Первого канала и правила подсчета очков
Кубок Первого канала проводится как командное соревнование. В этом году участвуют три команды, возглавляемые именитыми фигуристками. В состав каждой команды входят по четыре мужчины и женщины и по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.
Соревнования проходят в двух программах — короткой и произвольной — в одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Кроме того, участники состязаются в дополнительных конкурсах: мастерство на льду и командные эстафеты.
Особенностью Кубка Первого канала является то, что юниоры, получившие приглашение, могут исполнять четверные прыжки в короткой программе, что запрещено на официальных международных соревнованиях. Кроме того, для юниоров сняты все ограничения на обязательные элементы короткой программы.
Оценка выступлений проводится по системе Международного союза конькобежцев (ISU). Очки в командный зачёт начисляются по системе олимпийского командного турнира: одиночники получают от 10 до 5 очков, пары и танцоры — от 10 до 8, а за конкурс мастерства или командную эстафету — от 10 до 8 очков.
В случае равенства баллов в общекомандном зачете, более высокое место занимает команда, набравшая большее количество очков во второй день. Если и это не помогает определить победителя, учитываются очки, принесенные капитанами команд в специальном конкурсе.
Капитаны команд и звездные участники на Кубке Первого канала
Капитанами трех команд стали олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также вице-чемпионка Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (до замужества — Трусова). Загитова возглавляет команду красных, Щербакова — синих, а Трусова — белых.
Загитова имеет опыт лидерства в трех предыдущих Кубках Первого канала и стремится вернуть чемпионский титул, который в прошлом году достался команде Анны Щербаковой. Для Александры Трусовой это дебют в роли капитана.
Состав участников сформирован на основе результатов чемпионата России, этапов и финала Гран-при. Кроме того, по трое участников в женском и мужском катании были выбраны болельщиками, СМИ и Федерацией фигурного катания России.
Среди самых ярких участников — чемпионка мира Софья Акатьева, чемпион России Марк Кондратюк, призеры чемпионатов страны Софья Муравьева, Евгений Семененко, Петр Гуменник. В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а в танцах на льду — Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Изначально планировалось участие олимпийских чемпионов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, но они взяли перерыв из-за высокой нагрузки в сезоне, их заменят Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.
Также в турнире примут участие талантливые юниоры, среди которых особенно выделяются Елизавета Андреева, Алиса Двоеглазова и Елена Костылева у девушек, а также Николай Колесников, Лев Лазарев и Никита Сарновский у юношей.
Жеребьевка Кубка Первого канала
Жеребьевка участников стала первым этапом соревнований, на котором уже проявилась стратегия капитанов. Сначала фигуристки определили очередность выбора жребием: Загитова первой набирала спортивные и танцевальные пары, Щербакова — девушек, а Игнатова — мужчин.
Настоящие сюрпризы начались при выборе фигуристок. Анна Щербакова и Алина Загитова могли выбрать наиболее технически оснащенных спортсменок, но предпочли взять более опытных Алину Горбачеву и Анну Фролову. Таким образом, в команде Александры Трусовой оказались две сильнейшие юниорки — Алиса Двоеглазова и Елена Костылева, обе владеющие прыжками ультра-си, что значительно усиливает ее позиции.
Другой интересный момент произошел при выборе мужчин. Александра Трусова в первую очередь пригласила в команду своего мужа Макара Игнатова, а не лидеров сезона. Затем в результате организационной ошибки Евгений Семененко изначально попал в команду Щербаковой, но потом перешел к Трусовой, так как на тот момент была ее очередь выбирать участника.
Итоговые составы команд на Кубке Первого канала
После жеребьевки команды сформировались следующим образом:
Команда Алины Загитовой (красные):
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (спортивная пара)
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко (танцы на льду)
- Анна Фролова, Елизавета Андреева, Ксения Гущина, Софья Важнова (девушки)
- Лев Лазарев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов (юноши и мужчины)
Команда Анны Щербаковой (синие):
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (спортивная пара)
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов (танцы на льду)
- Алина Горбачева, Софья Муравьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына (девушки)
- Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Николай Угожаев, Николай Колесников (юноши и мужчины)
Команда Александры Игнатовой (Трусовой) (белые):
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (спортивная пара)
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (танцы на льду)
- Алиса Двоеглазова, Елена Костылева, Софья Акатьева, Вероника Яметова (девушки)
- Макар Игнатов, Евгений Семененко, Никита Сарновский, Дмитрий Алиев (юноши и мужчины)
Анализ сил и стратегия команд
На данный момент самой сбалансированной кажется команда Александры Трусовой. В ее распоряжении оказались сильнейшая одиночница Софья Акатьева и две юниорки с четверными прыжками, а также двукратный чемпион России Евгений Семененко. Если предполагать чистые прокаты всех участников, команда белых имеет хорошие шансы на победу.
Команда Анны Щербаковой также выглядит очень сильной благодаря лидерам в танцах на льду — Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также сильным мужчинам — Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Синие могут рассчитывать на победу отдельных спортсменов в своих дисциплинах.
Команда Алины Загитовой выглядит менее стабильной из-за не самых уверенных в этом сезоне мужчин, но у нее есть опытная спортивная пара Бойкова/Козловский и талантливый юниор Лев Лазарев, показывавший феноменальные результаты в этом сезоне. Многое будет зависеть от тактики распределения спортсменов по программам.
Где смотреть трансляции
Следить за соревнованиями в прямом эфире можно на сайте Первого канала, а также на платформе RUTUBE. Официальное телевидение покажет самые яркие моменты в ежедневных обзорах, однако полная программа телетрансляций пока не опубликована.
Уже сегодня, 15 марта, с 13:10 по московскому времени начнется трансляция короткой программы у женщин. На ней выступят Вероника Яметова, Софья Муравьева, Анна Фролова, Софья Акатьева, Алина Горбачева и Софья Важнова.
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