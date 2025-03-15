Арестован экс-замгубернатора Брянской области Тимошенко

Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю губернатора Брянской области Сергею Тимошенко. Он пробудет под арестом до 13 мая. Тимошенко обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
«15 марта Советский районный суд г. Брянска избрала меру пресечения в виде заключения под стражу по 13 мая 2025 года бывшему заместителю губернатора Брянской области С.М. Тимошенко», — говорится в сообщении суда в telegram-канале. По данным следствия, в период с 2019 по 2021 годы, занимая должность заместителя губернатора, Тимошенко курировал строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов в регионе по государственным и муниципальным контрактам. За это время он получил от предпринимателей взятки на сумму более четырех миллионов долларов США.
Уточняется, что в обмен на деньги чиновник, предположительно, обеспечивал покровительство при выполнении контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки работ, их своевременную оплату и содействие в заключении новых договоров. Незаконная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Брянской области был арестован за причастность к коррупционным схемам, связанным с получением взяток на общую сумму более четырех миллионов рублей. Следственные действия проводятся региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Бывшему заместителю грозит срок за взятку при строительстве объектов, передает «Царьград».
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