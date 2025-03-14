В Брянске задержали экс-замгубернатора за взятку

Бывший заместитель губернатора Брянской области задержан по обвинению в получении взяток на сумму свыше четырех миллионов рублей. Расследование ведет СУ СКР по региону. Обвиняемый курировал строительство и капитальный ремонт объектов в регионе, в том числе социально значимых.
«Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области, курировавшего строительство и капитальный ремонт объектов в регионе», — заявили в СК РФ по Брянской области. Информацию о задержании представители ведомства разместили на своем сайте.
Согласно материалам следствия, экс-заместитель губернатора в период с 2019 по 2021 год получал взятки от предпринимателей за покровительство при выполнении государственных и муниципальных контрактов. «Полученные незаконные вознаграждения составили более четырех млн рублей. [Деньги обвиняемый брал] за общее покровительство предпринимателям при выполнении указанных контрактов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ, их своевременную оплату и содействие в заключении новых контрактов», — говорится в заявлении следствия.
Ранее в Башкортостане арестовали мэра Бирска Виктория Бурдина и ее заместителя. Чиновникам предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.
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