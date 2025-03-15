В Ирбите (Свердловская область) загорелся склад площадью 500 квадратных метров на улице Белинского (микрорайон Мотозавод). На соседней улице находится Ирбитский мотоциклетный завод, на котором собирают «Уралы». По сообщениям очевидцев в соцсетях, склад якобы является частью завода.
«На площади 500 кв. м повреждена кровля складского помещения. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 19 человек личного состава. В 22:35 (по местному времени) огонь локализован, в 00:29 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:15», — передает сайт областного МЧС.
На кадрах виден столб дыма. «Пожар на Мотозаводе. Все в дыму», — подписали пост в местном паблике «Инцидент Ирбит». Местные жители пишут в комментариях, что возгорания происходят там не в первый раз, а в этот раз пожар произошел в районе магазина автозапчастей.
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