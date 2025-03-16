Югорчане бьют тревогу из-за огромных куч снега на улицах
Жители ХМАО бьют тревогу из-за стремительного потепления. Дело в том, что всю зиму югорчане массово писали жалобы в свои управляющие компании, городские службы и мэрии из за скопления снежных масс на улицах, но теперь они начали таять. Жители всех городов региона публикуют фотографии «морей на асфальте», «снежных каш» и «убивающих сосулек».
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