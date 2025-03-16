16 марта 2025
15 марта 2025
14 марта 2025

«Моря луж» и «снежные каши»: жители ХМАО бьют тревогу из-за плохой уборки улиц. Фоторепортаж

Жители ХМАО массово жалуются на плохую уборку улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане бьют тревогу из-за огромных куч снега на улицах
Югорчане бьют тревогу из-за огромных куч снега на улицах Фото:

Жители ХМАО бьют тревогу из-за стремительного потепления. Дело в том, что всю зиму югорчане массово писали жалобы в свои управляющие компании, городские службы и мэрии из за скопления снежных масс на улицах, но теперь они начали таять. Жители всех городов региона публикуют фотографии «морей на асфальте», «снежных каш» и «убивающих сосулек». 

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Жители ХМАО бьют тревогу из-за стремительного потепления. Дело в том, что всю зиму югорчане массово писали жалобы в свои управляющие компании, городские службы и мэрии из за скопления снежных масс на улицах, но теперь они начали таять. Жители всех городов региона публикуют фотографии «морей на асфальте», «снежных каш» и «убивающих сосулек». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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