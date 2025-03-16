Российская теннисистка Андреева обыграла оппонента из Беларуси Соболенко

Теннисистка из России победила лучшую спортсменку мира
Российская теннисистка Мирра Андреева победила своего оппонента из Белоруссии Арину Соболенко и выиграла престижный турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом следует из онлайн-табло.
Россиянка обыграла первую ракетку мира со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Сейчас российской спортсменке 17 лет.
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