16 марта 2025

Российская теннисистка Андреева обыграла оппонента из Беларуси Соболенко

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Теннисистка из России победила лучшую спортсменку мира
Теннисистка из России победила лучшую спортсменку мира Фото:

Российская теннисистка Мирра Андреева победила своего оппонента из Белоруссии Арину Соболенко и выиграла престижный турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом следует из онлайн-табло.

Россиянка обыграла первую ракетку мира со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Сейчас российской спортсменке 17 лет.

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Российская теннисистка Мирра Андреева победила своего оппонента из Белоруссии Арину Соболенко и выиграла престижный турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом следует из онлайн-табло. Россиянка обыграла первую ракетку мира со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Сейчас российской спортсменке 17 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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