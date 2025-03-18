KJD: четвероногие роботы помогут скрыть Ким Чен Ына в подземных бункерах КНДР

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В учениях США и Южной Кореи было задействовано 370 военных
В учениях США и Южной Кореи было задействовано 370 военных Фото:

Военные США и Южной Кореи начали совместные учения, направленные на захват подземных туннелей в Северной Корее в случае потенциальной угрозы. Как сообщает Korea JoongAng Daily, в учениях используются передовые технологии, в том числе четвероногие роботы-собаки.

«Южная Корея и США начали совместные военные учения в понедельник, направленные на захват подземных туннелей и ключевых подземных объектов Северной Кореи. В учениях использовались самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede», — пишет издание.

Учения стартовали 17 марта и продлятся четыре дня. В них приняли участие 370 военных из двух стран. В рамках учений были проведены операции по блокированию входов и выходов из подземных объектов, отключению систем жизнеобеспечения и проверке на наличие химической угрозы.

Ранее Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Пуски были зафиксированы из провинции Хванхэ в сторону Желтого моря. В КНДР отметили, что эти учения являются провокационными и угрожают безопасности страны. 

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Военные США и Южной Кореи начали совместные учения, направленные на захват подземных туннелей в Северной Корее в случае потенциальной угрозы. Как сообщает Korea JoongAng Daily, в учениях используются передовые технологии, в том числе четвероногие роботы-собаки. «Южная Корея и США начали совместные военные учения в понедельник, направленные на захват подземных туннелей и ключевых подземных объектов Северной Кореи. В учениях использовались самые современные военные технологии, в том числе южнокорейские беспилотники и четвероногие шагающие роботы Swede», — пишет издание. Учения стартовали 17 марта и продлятся четыре дня. В них приняли участие 370 военных из двух стран. В рамках учений были проведены операции по блокированию входов и выходов из подземных объектов, отключению систем жизнеобеспечения и проверке на наличие химической угрозы. Ранее Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в день начала совместных военных учений США и Южной Кореи. Пуски были зафиксированы из провинции Хванхэ в сторону Желтого моря. В КНДР отметили, что эти учения являются провокационными и угрожают безопасности страны. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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