Вице-мэр из ХМАО сделала заявление о судебных тяжбах администрации с депутатом

Мэрия Пыть-Яха (ХМАО) сделала заявление о судебных тяжбах с депутатом городской думы Людмилой Завадской. Заместитель главы города по внутренней политике Татьяна Староста прокомментировала URA.RU, что исковое заявление о принуждении депутата Людмилы Завадской к устранению нарушения — отсутствия секции забора на объекте незавершенного строительства — было подано после того, как жители пожаловались в соцсетях на небезопасную стройку.
«На основании поступивших в адрес администрации города посредством системы „Инцидент-менеджмент“ Центра управления регионом ХМАО-Югры сообщений от жителей города, по вопросу ненадлежащего содержания указанного земельного участка проведены выездные обследования. По результатам установлено, что строительная площадка объекта незавершенного строительства имеет повреждения и дефекты в виде помятостей, отсутствия в ограждении панели профилированного листа. Тем самым не обеспечена безопасность объекта строительства и изолированность территории объекта во избежание доступа людей и животных. На доступ людей на территорию строительной площадки также указывали жители города в социальных сетях», — уточнила Староста.
Вице-мэр пояснила, что направление материалов проверки в суд было крайней мерой, в связи с отсутствием реакции депутата на меры профилактики. «Правообладателю указанного земельного участка и объекта незавершенного строительства (Завадской Л.Н.) неоднократно по месту регистрации направлялись письма о необходимости устранения нарушений. Профилактическая работа проводилась неоднократно и заблаговременно, что позволяло в разумные сроки устранить нарушения Правил благоустройства территории города Пыть-Яха до обращения в суд. Согласно этим нормам, ограждение на строительной площадке должно сохраняться до сдачи объекта в эксплуатацию», — уточнила Староста. Она добавила, что Завадской, которая является членом постоянной депутатской комиссии по жилищной политике, муниципальной собственности, городскому хозяйству и безопасности жизнедеятельности населения, известны правила надлежащего содержания городских объектов.
Ранее URA.RU писало, что власти Пыть-Яха подали в суд на депутата Людмилу Завадскую. Поводом стало нарушение депутатом правил благоустройства городских территорий, а именно открученный лист забора на участке торгового центра, строительство которого было заморожено. Сама Завадская в разговоре утверждает, что не получала ни писем, ни уведомлений о нарушениях.
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