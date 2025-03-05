05 марта 2025

Мэрия подала на депутата из ХМАО в суд из-за сломанного забора

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Пыть-Яха подала в суд на депутата Завадскую из-за сломанного забора
Администрация Пыть-Яха подала в суд на депутата Завадскую из-за сломанного забора Фото:

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) подала в суд на депутата Людмилу Завадскую. Поводом стало нарушение депутатом правил благоустройства городских территорий, а именно открученный лист забора на участке торгового центра, строительство которого было заморожено. Сама Завадская в разговоре с URA.RU утверждает, что не получала ни писем, ни уведомлений о нарушениях.

«Мне позвонили из суда и сообщили, что на меня подан иск. Я была в шоке — никаких документов мне не приходило. Если бы администрация просто попросила прикрутить четыре шурупа, я бы это сделала за пять минут», — заявила депутат. Она подчеркнула, что устранила проблему сразу после уведомления от судьи, но считает действия властей несоразмерными: «Они месяцами фотографировали забор, но не могли предупредить».

Депутат также обратила внимание на абсурдность ситуации: забор находится на территории незавершенного строительства. По ее мнению, администрация специально довела дело до суда, чтобы создать негативный информационный повод. Депутат намерена отозвать иск, так как нарушения уже устранены, а сам иск, по ее мнению, пример бюрократической волокиты.

В администрацию города URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Завадская, критиковавшая местные власти за нарушения в благоустройстве, столкнулась с обвинениями в незаконной врезке в городские теплосети, которая была выявлена муниципальным предприятием и привлекла внимание силовых структур. По словам Завадской, она пыталась легализовать врезку, но получила отказ, а информация в соцсетях о многолетнем нарушении не соответствует действительности.

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Администрация Пыть-Яха (ХМАО) подала в суд на депутата Людмилу Завадскую. Поводом стало нарушение депутатом правил благоустройства городских территорий, а именно открученный лист забора на участке торгового центра, строительство которого было заморожено. Сама Завадская в разговоре с URA.RU утверждает, что не получала ни писем, ни уведомлений о нарушениях. «Мне позвонили из суда и сообщили, что на меня подан иск. Я была в шоке — никаких документов мне не приходило. Если бы администрация просто попросила прикрутить четыре шурупа, я бы это сделала за пять минут», — заявила депутат. Она подчеркнула, что устранила проблему сразу после уведомления от судьи, но считает действия властей несоразмерными: «Они месяцами фотографировали забор, но не могли предупредить». Депутат также обратила внимание на абсурдность ситуации: забор находится на территории незавершенного строительства. По ее мнению, администрация специально довела дело до суда, чтобы создать негативный информационный повод. Депутат намерена отозвать иск, так как нарушения уже устранены, а сам иск, по ее мнению, пример бюрократической волокиты. В администрацию города URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Завадская, критиковавшая местные власти за нарушения в благоустройстве, столкнулась с обвинениями в незаконной врезке в городские теплосети, которая была выявлена муниципальным предприятием и привлекла внимание силовых структур. По словам Завадской, она пыталась легализовать врезку, но получила отказ, а информация в соцсетях о многолетнем нарушении не соответствует действительности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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