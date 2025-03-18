Подрядчик должен сдать первую часть музея «Пермский период» в конце года

Власти Пермского края объявили аукцион по поиску подрядчика для обустройства нового палеонтологического музея «Пермский период». Сдать объект исполнитель должен будет в два этапа, говорится в техзадании. До 22 декабря 2025 года планируется открыть Детский музейный центр, а основную экспозицию — до 6 декабря 2026 года.
«По завершению оказания услуг по Этапу № 1 должна быть обеспечена возможность приема посетителей в пространство Детского музейного центра. В связи с открытием Экспозиции Этапа № 1 доступ посетителей и посторонних лиц в пространства создаваемой Экспозиции Этапа №2 должен быть ограничен — для этого необходимо установить временные защитные глухие перегородки», — уточняется в документации. То есть Детский музейный центр начнет работать, пока в остальных помещениях еще будет идти обустройство.
На создание нового музея выделено 294 млн 260 тысяч рублей. Ранее глава регионального минкультуры Алла Платонова уклонялась от ответа о сроках сдачи объекта. Как рассказывало URA.RU, палеонтологический музей «Пермский период» вместит в себя существующий Музей пермских древностей и Детский музейный центр. Он разместится на площадях цеха бывшего завода им. Шпагина.
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